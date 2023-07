Ein Deutscher hat am Montagabend, 17. Juli, im Thurgauer Bodensee-Ort Romanshorn Passanten in Angst versetzt. Darüber informiert die Kantonspolizei in einer Pressemitteilung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam es kurz nach 21.45 Uhr am Bahnhof zum Streit und zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Mann und mehreren Personen. Nachdem sich die Beteiligten getrennt hatten, hielt sich der 41-Jährige weiterhin auf dem Bahnhofplatz auf. Er führte eine Imitationswaffe mit sich – zum Schrecken der Passanten, die ja nicht wissen konnten, dass es sich nur um eine Attrappe handelte.

Kreuzlingen Randalierer wollen Horst Klub niederbrennen. Was dann folgt, nennt der Wirt „Glück im Unglück“ Das könnte Sie auch interessieren

Einsatzkräfte der Kantonspolizei waren rasch vor Ort und nahmen den Tatverdächtigen fest, er wurde inhaftiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen positiven Wert, die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme und Urinprobe an. Die Waffe in der Optik eines Gewehrs wurde sichergestellt.