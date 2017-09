Konstanz 41-Jähriger droht Ex-Freundin zu töten: Großeinsatz in Konstanz

Ein 41-jähriger Mann hat seiner früheren Lebensgefährtin mit dem Tod gedroht. Er wurde am Donnerstag in Konstanz festgenommen. 40 Einsatzkräfte waren im Einsatz in der Altstadt.

Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben am Donnerstag einen 41-jährigen Mann festgenommen. Er soll zuvor seiner ehemaligen Lebensgefährtin am Telefon gedroht haben, sie zu töten, sollte sie das gemeinsame Kind am Donnerstag zur Schule bringen. Dies geht aus der gemeinsamen Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Konstanz hervor. Warum die Frau das Kind nicht in die Schule bringen sollte, war nach dem ersten Stabd der Ermittlungen unklar. Zahlreiche Anwohner und Passanten wurden Zeugen des Großeinsatzes in der Schottenstraße nahe der Justizvollzugsanstalt. Laut Jens Purath, Pressesprecher der Polizei Konstanz, waren insgesamt 40 Polizeikräfte im Einsatz.

Erfolgreicher Zugriff der Polizei

Die 38-jährige Ex-Lebensgefährtin habe sich laut der Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag gegen 7 Uhr telefonisch beim Polizeipräsidium gemeldet und über ihre Lage berichtet. Die Ermittlungen der Polizei haben demnach eine mögliche Gefährdung der Frau bekräftigt. "Der Tatverdächtige war zuvor bereits wegen ähnlicher Straftaten polizeilich in Erscheinung getreten", ist es dem Polizeibericht weiter zu entnehmen. Zunächst wurde der Großeinsatz auch auf den Raum Ravensburg ausgeweitet. Laut Jens Purath ist zunächst nicht zweifelsfrei sicher gewesen, wo sich der 41-Jährige am Donnerstagvormittag aufhielt.

Der Zugriff der Polizei in der Schottenstraße verlief schließlich erfolgreich. Der Mann sei in seiner Wohnung in der Konstanzer Altstadt festgenommen worden. Außerdem wurde diese auf Antrag der Staatsanwaltschaft und einer richterlichen Anordnung durchsucht. Die Festnahme ist laut Polizei gegen 11.30 Uhr vorgenommen und der Einsatz beendet worden.

Am Donnerstagabend stand noch nicht fest, ob der 41-jährige Tatverdächtige sofort in Untersuchungshaft verbracht wird oder wieder auf freien Fuß gelangt. "Der Mann ist vorläufig festgenommen, eine mögliche Untersuchungshaft wird geklärt und muss von einem Richter entschieden werden", erklärte Jens Purath.