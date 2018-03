Konstanz 41-Jährige geht mit zwei Promille auf Geisterfahrt - am Sternenplatz klicken dann die Handschellen

Nur durch das Querstellen eines Dienstfahrzeugs gelingt es der Polizei, die betrunkene Autofahrerin am Konstanzer Sternenplatz festzunehmen.

Gefährdung des Straßenverkehrs, Widerstand gegen Polizeibeamte und Körperverletzung: So lauten die Vorwürfe gegen einen 41-jährige Frau. Sie war mit zwei Promille im Blut einer Streife am Benediktinerplatz aufgefallen, weil sie in einen gesamten Kurvenbereich zum Abbiegen einnahm und den Bordstein berührte.

Die Polizisten verfolgten sie. Die 41-Jährige ließ sich allerdings laut Pressebericht nicht stoppen. So nahm sie in der Spanierstraße die Gegenfahrbahn in Richtung Sternenplatz. Ein entgegenkommender Autofahrer musste eine Vollbremsung einlegen, damit es nicht zum Unfall kam. Nur durch das Querstellen eines Polizeifahrzeugs am Sternenplatz konnte die Frau zum Anhalten bewegt werden.

Weil sie sich geweigert habe auszusteigen, so das Präsidium, habe sie mit Gewalt aus dem Fahrzeug geholt und aufgrund ihrer Gegenwehr gefesselt werden müssen. Das setzte sich fort. Bei der Wache wollte sie nicht aus dem Streifenwagen, sie trat nach den Einsatzkräften. Die Frau durfte zu einer ärztlichen Blutentnahme und ihren Führerschein abgeben. Bis ein Angehöriger sie bei der Polizei abholte, blieb sie festgenommen. Zeugen werden gebeten, das Revier zu kontaktieren. Die Nummer lautet (07531) 995-0.

Dies ist bereits die zweite Vorfolgungsjagd innerhalb kurzer Zeit in Konstanz. Nur tagszuvor war ein junger Mann mit seinem aufgemotzten Audi S7 vor einer Polizeikontrolle geflohnen: mit bis zu 160 km/h durch die Stadt bis zum Reichenauer Inseldamm. Dort gab er auf. Eine seiner in Angst geratenen Mitfahrerinnen wollte während der Fahrt aus dem Auto entkommen und verletzte sich dabei.