vor 5 Stunden Aurelia Scherrer Konstanz 400 Helfer, 1000 Stände, 80.000 Besucher: In Konstanz ist der Flohmarkt ein Großprojekt

Am kommenden Samstag und Sonntag, 9. und 10. Juni, findet der grenzüberschreitende Flohmarkt in Konstanz und Kreuzlingen statt. Die Veranstalter hoffen auf gutes Wetter und rechnen mit einer Besucherzahl, die an die Einwohnerzahl der Gesamstadt Konstanz heranreicht.