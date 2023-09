Wer war das? Und was war das? Ein 34-Jähriger ist in der Nacht zum Dienstag, 5. September, mit einer noch unbekannten Flüssigkeit angegriffen worden. Darüber informiert das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung. Dabei sprühte ein noch unbekannter Täter dem Mann die Flüssigkeit in die Augen.

Ist ein mutmaßlicher Taschendieb der Täter?

Laut Polizeiangaben war der 34-Jährige gegen 0.30 Uhr am Dienstag an der Seestraße unterwegs. Dort erkannte der Mann auf Höhe der Slipanlage einen Mann wieder, der in der Vergangenheit mehrere Taschendiebstähle begangen haben soll.

„Als er den Unbekannten darauf ansprach und die Polizei informieren wollte, sprühte der Mann dem 34-Jährigen eine unbekannte Substanz in die Augen und flüchtete anschließend“, heißt es in der Pressemitteilung. Katrin Rosenthal, Pressesprecherin des Konstanzer Präsidiums, gibt auf SÜDKURIER-Nachfrage an, dass es sich um Pfefferspray gehandelt haben könnte. Passanten brachten den Verletzten daraufhin zum Polizeirevier.

(Symbolbild) Ein Mann benutzt Pfefferspray. An der Seestraße wurde ein 34-Jähriger mit einer noch unbekannten Substanz besprüht, bei der es sich um Pfefferspray gehandelt haben könnte. | Bild: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio

Nun sucht die Polizei nach dem noch unbekannten Täter. Der Mann soll etwa 1,80 Meter groß sein und eine schlanke Statur haben. Er sei außerdem mit einem E-Bike unterwegs und maskiert gewesen. Außerdem habe er in der Tatnacht eine Kapuze getragen.

Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten nun Zeugen des Vorfalls, insbesondere die hilfsbereiten Personen, die den 34-Jährigen zur Polizei begleiteten, sich unter der Telefonnummer 07531 9952222 zu melden.