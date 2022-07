Er wusste, dass er nur zwei Minuten hat. Und er wusste, dass die Männer und Frauen in diesem Saal ihm eben einen durchaus attraktiven Job gegeben haben. Und er wusste: Diese Chance muss ich nutzen. So stand Gabriel Venzago, 32 Jahre alt, vor dem Gemeinderat der Stadt Konstanz. Nicht einmal 48 Stunden zuvor hatten ihn die Stadträtinnen und Stadträte zum neuen Chefdirigenten der Südwestdeutschen Philharmonie gewählt.

Venzago wird in diesem Moment gewusst haben, was im stolzen Konstanz eine wesentliche Kritik an seinem Vorgänger Ari Rasilainen gewesen war: Zu wenig habe der weltläufige Finne sich zu seiner Wirkungsstätte bekannt, zu wenig Präsenz im kulturellen Oberzentrum am Bodensee gezeigt. Also sagt Gabriel Venzago, dass es für ihn, aufgewachsen in Heidelberg und Sohn des Schweizer Dirigenten Mario Venzago, doch ein Schritt nach Hause sei.

Dann noch ein paar respektvolle Worte an die Damen und Herren im Saal, die ja eine verantwortungsvolle Aufgabe hätten, ein Dank für das „Wahnsinns-Vertrauensvotum“, das er in so jungem Alter bekommen habe. Und dann platziert eine Einladung, bei der er sehr genau beachten wird, wie die Stadträte und die Mitglieder Verwaltungsspitze sie wohl annehmen werden. Er wolle mit dem Orchester Teil der Stadtgesellschaft sein, nicht aus dem Glaskasten heraus agieren – und dazu lade er die Politiker ganz herzlich ein.

Im Oktober steht Venzago erstmals als Chefdirigent am Pult

Die erste Gelegenheit dazu gibt es schon beim zweiten Philharmonischen Konzert der neuen Spielzeit nach der Sommerpause, wie Intendantin Insa Pijanka sagte. Am 5., 7. und 11. Oktober stehen Werke von Debussy, Janacek und Beethoven auf dem Programm. In der gedruckten Spielzeitübersicht steht noch N. N., Dirigent. Jetzt, nach der Wahl, ist klar – es ist Gabriel Venzago, der seine Fähigkeit, bei einem kurzen Auftritt ohne Musik und doch mit feinen Tönen zu überzeugen, schon mal bewiesen hat.