Unverhüllt und in voller Pracht ist sie eines der beliebtesten Fotomotive von Konstanz. Doch immer wieder wurde mit der Imperia Schabernack getrieben. Mal mit Mundschutz, mal im roten Mantel...

März 2023

Bild: Leo Leister/MTK | SK-Archiv

Frühling in Konstanz: Das bedeutet – der Geburtstag der Imperia am 24. April rückt näher.

Oktober 2022

Bild: Lena Reiner | SK-Archiv

Den Anblick des Wahrzeichens ihrer Stadt zu genießen, das ist für die Konstanzer zu jeder Jahreszeit die pure Wonne.

August 2022

Bild: Stephanie Scheit | SK-Archiv

Dieses zauberhafte Seifenblasenbild in der Abenddämmerung hat uns im Sommer eine Leserin zukommen lassen. Haben auch Sie tolle Aufnahmen? Wir prüfen gerne die Veröffentlichung! Schicken Sie uns Imperia-Bilder einfach per Mail an konstanz.redaktion@suedkurier.de

Juli 2022

Bild: Achim Mende | SK-Archiv

Fotograf Achim Mende hat die Imperia für diese besondere Aufnahme im Zuge seines Projekts „Außerirdisch schön!“ mithilfe von Drohnen in Szene gesetzt. Mehr dazu unter www.ausserirdisch-schoen.de.

Januar 2021

Bild: Lukas Ondreka | SK-Archiv

Als in Konstanz innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Flocken vom Himmel kamen, trug auch die Imperia vorübergehend ein weißes Kleid.

April 2020

Bild: Achim Mende | SK-Archiv

Zu Beginn der Corona-Pandemie verpasste ein selbsternanntes Künstlerkollektiv namens „Die Päpstin“ der Imperia einen Mundschutz.

April 2021

Bild: Jürgen Rössler | SK-Archiv

Der Vollmond lässt die Konzil-Kurtisane fast schon wie eine Schutzpatronin der Stadt Konstanz wirken.

August 2019

Bild: Lukas Ondreka | SK-Archiv

Die Imperia begrüßt nicht nur ganzjährig die Passagiere des Katamarans, sondern wacht auch über die Gäste der historischen Fähre während der Sommersaison.

Juli 2018

Bild: Achim Mende | SK-Archiv

Beim Blutmond in diesem Sommer besuchten viele Gäste und Einheimische das beliebteste Konstanzer Fotomotiv – auch Fotograf Achim Mende setzte sie mit dem roten Begleiter der Erde in Szene.

Oktober 2017

Bild: Rau, Jörg-Peter | SK-Archiv

Eine rechte Gruppierung verhüllt in der Nacht die Imperia mit einem schwarzen Tuch und lässt volksverhetzende Parolen zurück. Daraufhin übernimmt der Staatsschutz die Ermittlungen.

August 2016

Bild: Scherrer, Aurelia | SK-Archiv

Beim großen Seenachtfest-Feuerwerk drängen sich die Menschen zu Füßen der Imperia, um einen guten Platz für das Spektakel zu ergattern.

Januar 2014

Bild: Hanser, Oliver | SK-Archiv

Kein Durchkommen zur Imperia: Einige Wochen dauerte es, bis alle Holzbretter am Steg ausgetauscht waren. In dieser Zeit war der Blick auf das Wasser komplett frei.

Dezember 1996

Bild: SK-Archiv

Kurz vor Weihnachten 1996 haben Konstanzer Abiturienten das Wahrzeichen in ein rotes Mäntelchen samt Nikolausmütze gehüllt.

April 1993

Bild: Verlag Stadler/Herbert Probst | SK-Archiv

Erste Aufnahmen der Imperia im Hafen – hier bei ihrer Enthüllung am 24. April 1993: Zwei Studierende der Uni-Hochschulsportgruppe entblätterten – durch Seile gesichert – die Statue.

April 1993

Bild: Rüdiger Schall | SK-Archiv

Bei der Enthüllung der Imperia am 24. April 1993 kamen tausende Einheimische und Besucher, um dabei zu sein, wenn die Hafenfigur erstmals zu sehen ist.

Frühjahr 1993

Bild: Verlag Stadler/Guido Kasper | SK-Archiv

Peter Lenk (rechts unten im Bild) kniet bei der Arbeit an der Imperia vor der Figur. Auf diesem Archivbild arbeitet er an einem der Einzelteile, aus denen das Kunstwerk zusammengesetzt ist.

Anfang der 1990er

Bild: Heinz Finke | SK-Archiv

So sah die Hafeneinfahrt von Konstanz übrigens aus, bevor die Imperia dort im April 1993 ihren Platz fand. Ein Metallgerippe stand statt der Hafenschönheit auf dem alten Sockel.