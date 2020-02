Ein offenbar angetrunkener 30-jähriger Mann sieht sich mit einer Anzeige der Polizei konfrontiert, nachdem er in der Nacht auf Sonntag zwei Polizeibeamten mehrmals mit der Faust ins Gesicht schlug. Laut einer Pressemeldung der Polizei wurden die Beamten gegen 0.45 Uhr am Sonntag in ein Fast-Food-Restaurant am Konstanzer Bahnhofplatz gerufen. Die Mitarbeiter des Restaurants hatten einen Mann gemeldet, der in einer Kabine der Herrentoilette eingeschlafen war. Auch nach mehreren Versuchen sei es dem Personal nicht gelungen, ihn aufzuwecken. Zwei Beamten des Polizeireviers gelang es schließlich, den 30-Jährigen zu wecken. Sie baten ihn, mit vor das Restaurant zu gehen, um seine Personalien festzustellen.

Beamte mit Faustschlägen verletzt

Zunächst ging der 30-Jährige bereitwillig mit den Beamten mit, drehte sich dann jedoch unvermittelt um, ging den hinter ihm laufenden Polizisten lautstark an und schlug ihm dabei mehrfach mit der Faust ins Gesicht, wie die Polizei schreibt. Bei dem anschließenden Gerangel seien beide Beamten leicht verletzt worden. Dem 30-Jährigen legten die Beamten daraufhin die Handschließen an und brachten ihn zur Dienststelle, wo er auch die Nacht verbringen durfte. „Er lehnte einen Atem-Alkoholtest ab, weswegen wir eine Blutabnahme anordneten“, sagt Tatjana Deggelmann von der Pressestelle der Polizei.

Dem 30-Jährigen droht nun eine Gefängnisstrafe

Der Mann wird sich nun wegen eines tätlichen Angriffes aus Vollstreckungsbeamte verantworten müssen. Kommt es während der Ausübung ihres Dienstes zu einem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, werden sie nicht als Individualpersonen angegriffen, sondern als Repräsentanten der staatlichen Gewalt. Paragraf 114 des Strafgesetzbuches regelt den tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, hier heißt es: Wer einen Amtsträger oder Soldaten der Bundeswehr, der zur Vollstreckung von Gesetzen, Rechtsverordnungen, Urteilen, Gerichtsbeschlüssen oder Verfügungen berufen ist, bei einer Diensthandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. „Die Kollegen waren zwar leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber trotzdem fortführen“, berichtet Tatjana Deggelmann.