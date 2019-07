Die gute Nachricht kommt von der Konstanzer Polizei. Zumindest Menschen sind in der Nacht von Montag auf Dienstag durch ein erneut schweres Gewitter mit starkem Regen und Windböen um die 80 km/h nicht zu Schaden gekommen. Dies berichtet Polizeisprecher Oliver Weißflog.

Mehrere Fahrzeuge werden durch Äste beschädigt

Anders verhalte sich das bei einigen Fahrzeugen, die durch heruntergefallen Äste oder umgestürzte Bäume beschädigt worden sein. So am Käthe-Kollwitz-Weg oder in der Langhardtstraße nahe der Universität.

Bild: Feuerwehr Konstanz

Außerdem sei – offenbar durch eine Böe verursacht – in der Klingenbergstraße ein Roller auf ein Motorrad gekippt, das wiederum auf ein Auto fiel und dieses leicht beschädigt habe.

Feuerwehr Konstanz fährt bis zum Dienstagmorgen rund 30 Einsätze

Für die Freiwillige Feuerwehr Konstanz war es eine weitere Nacht im Dauereinsatz, erklärt ihr Sprecher Christopher Kutschker. So seien ab 2 Uhr bis in die Morgenstunden ehrenamtliche Feuerwehrleute aus vier Löschbereichen unterwegs gewesen und leisteten rund 30 Einsätze bis 7 Uhr. Anschließend übernahmen die hauptamtlichen Kollegen mit, die Arbeit endete jedoch nicht. Noch um 9.30 Uhr gab es einen durch das Gewitter der vorigen Nacht ausgelöste Alarm.

Video: Jannik Egenhofer

Straßen durch überlastete Abläufe überflutet

Laut Kutschker habe es sich bei den nächtlichen Einsätzen mehrheitlich um die Beseitigung heruntergefallener Äste, umgestürzter Bäume und vollgelaufener Keller gehandelt. Letzteres konzentrierte sich demnach auf die Bereiche Altstadt und Petershausen.

Bild: Feuerwehr Konstanz

Bereits vor rund zwei Wochen fegte ein starkes Unwetter über den Bodensee, von dem hauptsächlich Überlingen betroffen war, Konstanz jedoch Ausläufer erlebte.

Durch den kurzzeitig starken Regen – der Deutsche Wetterdienst meldet für die Wetterstation Konstanz zwischen 2.30 und 2.50 Uhr knapp 20 Liter Niederschlagsmenge pro Quadratmeter – seien laut der Feuerwehr zudem etliche Straßen unter Wasser gestanden.

Bild: Feuerwehr Konstanz

„Die Abläufe haben das schlicht nicht mehr gepackt“, erklärt Christopher Kutschker. Bei ihm und seinen Kollegen herrsche der Eindruck, die Zahl sehr schwerer Gewitter häufe sich in letzter Zeit. „Wir sind immer öfter deshalb im Einsatz“, sagt er.