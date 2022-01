Die Aktion ist einfach, verständlich und kommt an: Mehr als 10.000 Mal wurden in der ersten Woche die 2G-Bändchen genutzt. Das Prinzip: Man lässt einmal den Impf- oder Genesenen-Status kontrollieren und hat dann freien Zutritt zu den beteiligten Geschäften. Aus der Ecke der Querdenker aber wird der Vorwurf erhoben, dass damit einer „kollektiven Psychose“ Nahrung gegeben wird.

Es ist ein langes Gespräch mit Peter Kolb, in dem er sich streckenweise so richtig in Rage redet. Dann hält er inne: „Wenn man es mit Distanz betrachtet, ist es zum Lachen“, sagt der Geschäftsführer des Sporthauses Gruner. Er bezieht