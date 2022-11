Konstanz vor 1 Stunde 29-Jähriger schlägt Türsteher, Unbekannter sprüht einem Passanten Reizgas ins Gesicht Das Motiv für die erste Tat: Der Angreifer wurde nicht eingelassen und geriet in Streit mit den Security-Mitarbeitern. Was den zweiten Täter antrieb, ist bislang unklar. Nach ihm sucht die Polizei noch immer.

Das Neuwerk an der Oberlohnstraße, in dem sich auch die Kantine befindet. Hier wurde ein 29-Jähriger in der Nacht zum Samstag handgreiflich. | Bild: Oliver Hanser