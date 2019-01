Es ist aber auch wirklich gemein mit diesen digitalen Schildern, die auf die verfügbaren Plätze in den Parkhäusern hinweisen. Wer kann denn schon damit rechnen, dass denen Beachtung geschenkt wird?

Vor ein paar Tagen stand an dieser Stelle, dass am Freitag vergangener Woche am Grenzbach Autofahrer Richtung Park and Ride am Bodenseeforum geschickt wurden mit dem Hinweis, dass alle Parkhäuser in der Stadt belegt seien. Ärgerlich nur, dass ein paar Meter weiter mit den aktuell 63 freien Plätzen im Zentrum Werbung gemacht wurde:

ja was denn nun? Vorne der Hinweis, dass alle Plätze im Zentrum belegt sind und daher die Zufahrt gesperrt ist – und kurz danach die digitale Anzeige, die Werbung macht für aktuell 61 freie Plätze im Zentrum. | Bild: Schuler, Andreas

Das haben wir mal nonchalant als Notlüge durchgehen lassen. Wir sind ja nicht so.

Jene Schilder jedoch, die die freien Plätze im Parkhaus Markstätte anzeigen, sind mittlerweile zu notorischen Lügnern geworden. Seit Mitte Dezember zeigen sie mit stoischer Ruhe die Ziffer 28 an, Tag und Nacht.

Übrigens auch im Internet. Und auch dann, wenn das Parkhaus längst aus seinen Nähten platzt und die Schlange davor bis zum Bahnhofsplatz reicht.

Doch der Mensch ist ein Herdentier. Autofahrer blinken ab der Markstätte rechts, um anzuzeigen, dass sie in dem bald folgenden Parkhaus einen der letzten 28 Plätze einnehmen wollen. Verzweifelt versuchen dann extra eingesetzte Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, einem Fahrer nach dem anderen zu erklären, dass die Anzeige defekt und das Parkhaus in Wahrheit komplett voll ist.

Laut Uli Hilser vom Pressebüro der Stadt ist die Anzeige bereits seit dem 18. Dezember defekt.

"Nur deswegen sind wir hier", sagte einer der Sicherheitsmitarbeiter gestern dem SÜDKURIER auf Nachfrage.

Fehlerquelle ist laut Stadt eine defekte technische Schnittstelle bei der Übertragung der Daten vom Parkhaus. Zuständig ist dafür der Parkhausbetreiber aus Kempten – der war jedoch nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die Stadt hat laut Pressebüro auf die Anzeige keinen Einfluss und kann den Fehler nicht selbst beheben. Aktuell werde noch nach der Fehlerquelle gesucht, was sich durch die Feiertage verzögert habe. Uli Hilser: "Das Problem ist bekannt und wird sobald als möglich behoben."

Bis dahin haben zumindest die Mitarbeiter der Sicherheitsfirma einen sicheren Job.