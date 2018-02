Konstanz 28-Jähriger wehrt sich vehement gegen Behandlung im Krankenhaus

Ein stark alkoholisierter 28-Jähriger hat sich am Montag, gegen 0.15 Uhr, geweigert, sich trotz einer blutenden Kopfverletzung ins Krankenhaus bringen zu lassen.

Der Mann sei, so der Bericht der Polizei, in der Katzgasse aufgegriffen worden. Der Krankentransport musste wegen des Radalierens von der Polizei begleitet werden. Im Krankenhaus sei der junge Mann wegen seiner Aggressivität gefesselt worden, berichtet die Polizei, er beleidigte die Einsatzkräfte und das Krankenhauspersonal. Da die Ärzte eine schwerwiegende Verletzung diagnostizierten, waren eine stationäre Aufnahme des Mannes und eine Verlegung in ein anderes Krankenhaus notwendig. Auch dabei habe er sich renitent verhalten, musste gefesselt und unter Polizeibegleitung in das Krankenhaus gefahren werden. Sein 20-jähriger Bruder, der ihn zunächst zu beruhigen versuchte, drohte im Verlauf der Maßnahme den Einsatzkräften ebenfalls. Auch gegen ihn wandten die Polizisten Zwangsmaßnahmen an. Die Polizei ermittelt wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, Bedrohung und Beleidigung.