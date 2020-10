Konstanz vor 2 Stunden

27 Demonstrationen sind für dieses Wochenende angemeldet: Wo und wann finden sie in Konstanz statt?

Die „Querdenker“-Initiative hat für das Wochenende des 3. und 4. Oktober Demonstrationen in Konstanz angemeldet hat. Konstanzer Initiativen organisieren am selben Wochenende Gegendemonstrationen. Was findet statt? Und wo? Hier finden Sie einen Überblick über alle angemeldeten Demos – sortiert nach Ort, Tag und Uhrzeit.