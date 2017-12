Konstanz 26-jähriger Mann übersieht rote Ampel: Drei Menschen beim folgenden Unfall verletzt

Ein 26-jähriger Autofahrer soll am Montagabend einen Unfall im Konstanzer Industriegebiet verursacht haben, bei dem drei Personen verletzt worden sind. Eine davon musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Wie die Polizei mitteilt, soll der Mann von der Opelstraße kommend eine rote Ampel übersehen haben, als er in die Reichenaustraße gefahren war. Dabei sei er gegen einen stadtauswärts fahrenden Mercedes geprallt. Beide Autofahrer erlitten dabei leichte Verletzungen, die Beifahrerin des Mercedes musste laut Polizei dagegen stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden an den beiden nicht mehr fahrbereiten Autos auf etwa 18.000 Euro.