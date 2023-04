Da muss eine Menge Wut im Spiel gewesen sein: Unbekannte haben in der Nacht auf Montag, 17. April, auf ein Auto eingeschlagen, das auf dem Parkplatz des Rewe-Einkaufsmarktes in der Schneckenburgstraße in Petershausen-West abgestellt war. Das geht aus einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz hervor.

Die Täter hatten mit einem unbekannten Gegenstand auf die Scheiben und die Karosserie des SUV eingedroschen. Der angerichtete Schaden an dem schwarzen Range Rover ist immens. Laut Angaben der Polizei beläuft dieser sich auf rund 25.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer 07531 9952222 entgegen.