Ein junger Mann hat in einem psychischen Ausnahmezustand in Petershausen-West mehrere Personen mit einem Messer bedroht. Der Vorfall habe sich am Sonntagabend, 27. August, gegen 17.30 Uhr, ereignet. Darüber informiert das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung.

Konstanz 19-Jährige rastet in Diskothek aus und verletzt zwei Männer, die schlichten wollen Das könnte Sie auch interessieren

Wie Katrin Rosenthal auf SÜDKURIER-Nachfrage angibt, habe sich der Vorfall in der Nähe eines Hotels in der Steinstraße zugetragen. Dabei hielt sich der 24-Jährige laut Polizeiangaben zunächst selbst ein Messer an den Hals und flehte um Hilfe.

„In der Folge bedrohte der 24-Jährige einen unbekannten Mann und eine Streife des Zolls mit dem mitgeführten Messer“, heißt es in der Pressenotiz. Polizisten hätten den Mann jedoch überwältigen können, in der Folge sei er von den Beamten in das Zentrum für Psychiatrie Reichenau (ZfP) gebracht worden.

Konstanz Tödlicher Unfall in Wallhausen – 79-Jähriger stirbt nach Sturz mit E-Scooter Das könnte Sie auch interessieren

Nun bittet die Polizei Zeugen des Vorfalls und weitere Geschädigte, die eventuell ebenfalls zuvor von dem jungen Mann bedroht worden sind, sich unter der Telefonnummer 07531 9952222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.