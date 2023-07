Das bislang wärmste Wochenende des Jahres lockte viele Konstanzer ins Freie und ans Wasser, leider auch einen Mann, der nichts Gutes im Schilde führte: Innerhalb eines Nachmittags soll er mindestens 20 Frauen zwischen Seestraße und Hörnle begrapscht haben.

Darüber informiert das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung. Demnach habe der 23-Jährige am Sonntagnachmittag, 9. Juli, die Frauen am Seeufer sexuell belästigt. Laut Katrin Rosenthal, Pressesprecherin des Präsidiums, konnte der Täter inzwischen identifiziert werden.

Der 23-Jährige soll dabei im Bereich zwischen dem Strandbad Hörnle und der Alten Rheinbrücke etwa 20 bis 30 Frauen in sexueller Absicht belästigt haben. Er soll den Frauen im Vorbeigehen plötzlich in den Schritt, an die Brüste oder das Gesäß gefasst haben.

Das Kriminalkommissariat Konstanz hat laut der Pressenotiz nun Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet daher weitere Geschädigte, die von dem Mann unvermittelt angefasst wurden, sich unter der Telefonnummer 07531 9950 zu melden.