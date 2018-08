von Veronika Eckhardt

Bereits Ende Juli ist die Jahresbesucherzahl der Konstanzer Bäder fast so hoch wie im gesamten vergangenen Jahr. Rund 400.000 Besucher gab es dieses Jahr schon – die Sommerferienzeit noch nicht mit einberechnet. Zum Vergleich: Im Jahr 2017 haben rund 465.000 Badegäste die Strandbäder besucht. Damit liegt das Jahr 2018 deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen zwanzig Jahre.

Auch die Besucherzahlen der einzelnen Strandbäder sind fast doppelt so hoch wie im vergangenen Jahr. Im Strandbad Horn gab es sogar mehr als doppelt so viele Besucher im Vergleich zum Vorjahr. Werden die Konstanzer Bäder bis Ende des Sommers weiterhin so gut besucht, könnte dieses Jahr sogar das Rekordjahr 2015 schlagen, das den Bädern über 550.000 Besucher einbrachte.

Die große Hitzewelle ist nun allerdings vorbei. Warm bleibt es zwar auch im September, Temperaturen über 30 Grad werden laut Wettervorhersage jedoch nicht mehr erreicht. Doch auch wenn es kühler wird, soll es in den nächsten Wochen überwiegend sonnig bleiben. Und schöne Nachmittage am Strand kann man auch bei Temperaturen von 20 Grad genießen.

Auch andere Badestellen sind beliebt

Nicht nur die offiziellen Strandbäder werden gut besucht, auch im Herosé-Park und an der Schmugglerbucht baden und sonnen sich viele Konstanzer. Grund hierfür sei die gute Erreichbarkeit des Herosé-Parks. Innerhalb von ein paar Gehminuten ist man im Stadtzentrum. Ein weiterer grundlegender Punkt sei, dass der Aufenthalt am See im Herosé-Park im Gegensatz zum daneben befindlichen Rheinstrandbad nichts koste, wie uns Studenten, die sich regelmäßig dort treffen, auf Nachfrage mitteilten. An der Schmugglerbucht dagegen sei es schön ruhig und das Wasser kühl. "Wegen der Sträucher hat man hier eine gewisse Privatsphäre", sagt Madeleine, eine junge Frau, die gerne hier baden geht. "Der Platz hier hat ein Flair für sich", verrät ein anderer Badegast.

Und was gefällt den Konstanzern besonders gut an ihren Lieblingsstrandbädern? Wir haben nachgefragt.

Strandbad Hörnle

"Allein im Sommer gibt es hier ähnlich viele Badegäste, wie in der Therme das ganze Jahr über", schätzt Jan Blessing, der Teamleiter des Strandbades Hörnle. Bereits nach einem Tag seien alle fünfzig Mülleimer des Strandbades voll. Blessing sorgt dafür, dass das Gelände für die Badegäste möglichst sauber und sicher ist, teilt den Zuständigen mit, wenn etwas repariert werden muss und verwaltet das Bestellwesen.

Jan Blessing (24), Teamleiter im Strandbad Hörnle. | Bild: Veronika Eckhardt

Für Stefan Breuer (37) und seine Frau ist Weg zum Hörnle ein angenehmer Spaziergang. Dass es hier großflächig Schattenplätze und ein Kinderbecken gibt, sind für den Familienvater gute Argumente, das Hörnle zu besuchen. Zwar gebe es am Rheinstrandbad auch ein schöneres Kinderbecken, am Hörnle sei es aber ruhiger und nicht so voll.

Stefan Breuer (37) mit Tochter Malia im Kinderbecken des Stradbades Hörnle. | Bild: Veronika Eckhardt

"Wir haben hier unser Wohnzimmer", sagen Gisela (74) und Dieter Schönfeldt (78) und Manuela Miessl (46). Schon seit Jahrzehnten sind sie hier Stammgäste. Dieter Schönfeldt könne man schon "Mr. Hörnle" nennen, scherzen die drei Konstanzer. Besonders gut gefällt ihnen an ihrem Lieblingsstrandbad die gute Ausstattung: Kiosk, Umkleiden, Sportanlagen – alles nah beieinander. Und auch Freunde treffen sie hier oft.

Gisela (74) und Dieter Schönfeldt (78) und Manuela Miessl (46) sind langjährige Stammgäste im Hörnle. | Bild: Veronika Eckhardt

Rheinstrandbad

Teamleiter des Rheinstrandbades Jan Jungermann (31) sorgt für Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit. In dem übersichtlichen Strandbad hat er immer alles im Blick. "Wir haben hier viele aufmerksame und hilfsbereite Gäste", sagt er. Diese haben ihn erst kürzlich auf tote Fische im Rhein hingewiesen, sodass er sie entfernen konnte.

Jan Jungermann (31), Teamleiter im Rheinstrandbad. | Bild: Veronika Eckhardt

Das Rheinstrandbad kennt Melanie Hosseini (31) schon von klein an und ist regelmäßig hier. Obwohl nebenan der kostenlose Herosé-Park ist, besucht sie lieber das Rheinstrandbad. "Hier gibt es die Möglichkeit zu duschen, die habe ich am Herosé-Park nicht. Und ich kann mir einen Prosecco kaufen", sagt Hosseini. Außerdem arbeite sie in der Nähe und könne die Mittagspause hier verbringen.

Melanie Hosseini (31) ging schon als Kind gerne in das Rheinstrandbad. | Bild: Veronika Eckhardt

"Das ist einfach mein Bädle", sagt Helga Kleber (69). Schon seit über 30 Jahren besucht sie das Rheinstrandbad. Viele Stammgäste gebe es hier, es sei ein sehr familiäres Bad. Die Lage, die Aussicht und das erfrischend kühle Wasser mag Kleber besonders gerne. "Wir sind hier wie eine Familie. Es gibt nichts Schöneres."

Helga Kleber (69) ist dem Rheinstrandbad schon seit über 30 Jahren treu. | Bild: Veronika Eckhardt

Strandbad Wallhausen

Langjähriger Stammgast im Strandbad Wallhausen ist Saher Karaki (25). Er mag besonders die große Liegefläche. "Hier hat man viel Platz, es ist nicht so überfüllt und außerdem eine schöne Location", sagt Karaki. Dieser Sommer sei für ihn außerdem besonders toll, da er bereits so früh im Jahr begonnen hat. "Von mir aus kann er noch lange so weitergehen."

Saher Karaki (25) ist langjähriger Stammgast im Strandbad Wallhausen. | Bild: Veronika Eckhardt

Nur ein Babybecken würde ihnen hier noch fehlen, "dann wäre es perfekt", sagen Svitlana (35) und Tobias Braun (40). Am Strandbad Wallhausen schätzen sie besonders die Ruhe und das kühle, klare Wasser. Auch der Anfahrtsweg sei für sie problemlos und es gebe genug Parkmöglichkeiten.

Tobias (40) und Svitlana Braun (35) mit ihrem Kind im Strandbad Wallhausen. | Bild: Veronika Eckhardt

Freibad Bodensee-Therme

Normalerweise geht Cynthia Tiedas (31) gerne an den See. Das Freibad der Bodensee-Therme sei jedoch super für Kinder, weshalb sie mit einer Freundin und deren Kindern einen schönen Tag hier verbringt.

Cynthia Tiedas (31) im Freibad der Bodensee-Therme. | Bild: Veronika Eckhardt

Eine schöne Erinnerung an alte Zeiten ist das Freibad für Elfriede Schimmelpfennig (79) von der Nordsee. Als junge Frau war sie hier gewesen. Das Freibad heute findet sie sehr schön. "Es ist sehr gepflegt und das Wasser im See ist nicht so flach wie an anderen Stränden."

