Die Polizei hat am frühen Samstagmorgen einen 20 Jahre alten Mann auf frischer Tat dabei ertappt, wie er ein Auto beschädigt hat. Laut Polizeiangaben schlug er selbst nach dem Eintreffen der ersten Polizeistreife noch den linken Außenspiegel ab. Das war eine von sieben Sachbeschädigungen der Nacht: In der Brandenburger Straße / Allensteiner Straße in Konstanz-Wollmatingen wurden insgesamt sieben Fahrzeuge beschädigt.

Bei zweien wurde die Heckscheibe zerstört, bei den restlichen der Außenspiegel abgeschlagen, wie das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Konstanz auf Nachfrage ausführt. Außerdem habe ein Zeuge beobachtet, wie der junge Mann einen Roller umstieß. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt 4500 bis 5000 Euro geschätzt.

Zeugen beobachteten schreienden Täter

Der junge Mann war erheblich alkoholisiert, wie ein Alkoholtest ergab. Deshalb nahm die Polizei ihn in Gewahrsam, bis er von Angehörigen abgeholt wurde. Zeugen hatten gegen 4.30 Uhr bemerkt, wie er schreiend durch die Straße lief und gegen geparkte Autos schlug.

Nun sucht die Polizei weitere Zeugen, Hinweise an den Polizeiposten Konstanz-Wollmatingen unter Telefon (0 75 31) 94 29 93.