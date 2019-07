Ein Geheimtipp ist das lauschig-gemütliche Ristorante Don Alfredo in der Hofhalde 7 längst nicht mehr. Im Gegenteil: Die mediterrane gestaltete Oase – zentral in der Altstadt und gleichwohl ruhig gelegen – hat seine Fans. Und eben diese Stammgäste, welche die qualitätvolle, italienische Küche zu schätzen wissen, haben zum Erfolg des Gastronomiebetriebs beigetragen, denn: Alfredo Niosi und sein Team können jetzt auf erfolgreiche 20 Jahre Don Alfredo zurückblicken.

Mit Idealismus

Bevor Alfredo Niosi das kleine Lokal übernahm, gab es zahlreiche Pächterwechsel. Der erfahrene Gastronom, der verschiedene Restaurants, darunter das La Pergola in Konstanz, zum Erfolg geführt hat, war mit seinem Restaurant Gnadensee in Allensbach rundum zufrieden. „Ich wollte eigentlich kein zweites Restaurant“, stellt Alfredo Niosi fest.

Qualität auf hohem Niveau

„Aber der Hausbesitzer der Hofhalde, es ist derselbe wie in Allensbach, kam zu mir, drückte mir die Schlüssel in der Hand und meinte, ich solle was draus machen“, erzählt Alfredo Niosi, der im Laufe der vergangenen zwei Jahrzehnte bewiesen hat, dass auch unter nicht idealen Bedingungen Erfolg und Kontinuität möglich sind. Natürlich sei es am Anfang schwierig gewesen, auf das Lokal aufmerksam zu machen, aber kontinuierliche Qualität – und zwar in jeder Hinsicht – seien das Erfolgsrezept gewesen.

Alfredo Niosi hat sich der authentischen, italienischen Küche verschrieben. „Einfach, aber gut“, meint er schmunzelnd. Seine Pizza ist legendär. Aktuell präsentiert er zudem leichte Sommergerichte, wie beispielsweise Pulpo-Salat, Auberginen-Spezialitäten, während er ab September den Fokus auf Fischspezialitäten legt. Ach der Mittagstisch bei Don Alfredo ist aufgrund des wechselnden, saisonalen Angebots gefragt.

Das Lokal hat Charme

Alfredo Niosi liebt sein Lokal. Die mittelalterliche Bausubstanz mit den alten Eichenbalken verleiht dem kleinen Lokal mit seinen 38 Sitzplätzen einen unvergleichlichen Charme. Die Außenterrasse, welche Niosi mit mediterranen Pflanzen – darunter Oliven- und Zitronenbäumchen – umrahmt hat, versprüht mediterranes Flair. Dankbar ist er nicht nur seinen Gästen, sondern auch seinen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, allen voran der früheren Geschäftsführerin Maria Lodeserto und ihrer Nachfolgerin Elsa Caramia.

Fete mit Waidele

20 Jahre Don Alfredo, das ist ein Grund zum Feiern, findet Niosi. Am heutigen Donnerstag, 4. Juli, geben Karl-Heinz und Jürgen Waidele ab 18.30 Uhr bei Don Alfredo ein kleines Freiluftkonzert.