Konstanz vor 7 Stunden

20 Hilfswerke warten auf Ihre Spenden

Jetzt sind die Leser am Zug: In der Adventszeit hat die SÜDKURIER-Lokalredaktion 20 Hilfswerke vorgestellt, die für ihr Wirken für Menschen in Konstanz und Allensbach Spenden benötigen. Alle Informationen zu den Gruppierungen und ihre Spendenkonten sind hier zusammengefasst. Wer an eine der Organisationen spendet, bitte unter Verwendungszweck angeben: SÜDKURIER, Wir helfen mit. Der Vermerk erleichtert die Bilanz.