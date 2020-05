Die Grenzen gehen auf: Heute Abend um 19.30 Uhr soll die Absperrung am Tägermoos entfernt werden. Die Schlagbäume an der Kunstgrenze sind um 20.30 Uhr dran. Dies hat der SÜDKURIER unter anderem vom Landratsamt Konstanz erfahren. Bereits am Nachmittag sind die ersten Betonpoller abgebaut worden.

Grenzübertritt weiterhin nur in Ausnahmefällen

Wichtig: Dass sich die Grenzen öffnen, bedeutet nicht, dass der Übertritt erlaubt ist. Weiterhin ist dies nur in Ausnahmefällen möglich.

Dazu gehören jedoch ab Samstag auch die Tägermoos- und Döbeligärtner sowie Paare ohne Trauschein – wenn diese eine ausgefüllte Selbstdeklaration mitbringen. Hier kann man sie downloaden.

Politiker wollen feiern

Für die Grenzöffnung heute Abend haben sich Politiker aus der Schweiz und Deutschland angekündigt. An der Kunstgrenze werden ab 20.30 Uhr unter anderem Landrat Zeno Danner, Oberbürgermeister Uli Burchardt und der Kreuzlinger Stadtpräsident Thomas Niederberger zugegen sein. Auch Andreas Jung, CDU-Bundestagsabgeordneter für Konstanz, will aus Berlin zum symbolischen Termin anreisen.