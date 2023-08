Bei einer Auseinandersetzung in einer Diskothek an der Max-Stromeyer-Straße sind in der Nacht auf Samstag, 26. August, zwei Personen verletzt worden. Dabei rastete eine Frau komplett aus und verletzte mehrere Männer. Darüber informiert das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung.

Demnach gerieten laut Polizeiangaben gegen 0.30 Uhr zwei junge Männer und vier Frauen im Grey verbal in Streit. Als sich daraufhin ein 20-Jähriger einmischte, um zu schlichten, habe die 19-Jährige ihm ein Glas gegen den Kopf geschlagen. Der junge Mann erlitt dadurch eine blutende Wunde, die anschließend in einem Krankenhaus genäht werden musste.

Das ist nicht alles: Einem 21-Jährigen Begleiter des 20-Jährigen schlug die Frau mehrfach ins Gesicht, außerdem kratzte sie ihn laut der Pressenotiz an den Armen. Der Grund für die vorangegangene Auseinandersetzung mit den beiden anderen Männern bleibt auf Nachfrage des SÜDKURIER beim Polizeipräsidium unklar.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an, die Beamten erbitten nun die Mithilfe der anderen Partygäste. So werden Zeugen, die die Auseinandersetzung in der Diskothek Grey beobachtet haben, gebeten, sich unter der Telefonnummer 07531 9952222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.