Konstanz vor 5 Stunden 18-Jährige eingesperrt und vergewaltigt: Haftstrafe für Bruder Weil er seine Schwester über Monate eingesperrt, geschlagen und sich an ihr vergangen haben soll, ist ein 21-Jähriger vom Landgericht Konstanz zu vier Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden.

Ein Mann (M), der wegen Vergewaltigung und Freiheitsberaubung an seiner Schwester angeklagt ist, verdeckt sein Gesicht, während er von Justiz Beamten in den Gerichtssaal geführt wird. Der Angeklagten soll seine, zur Tatzeit 18-jährige, Schwester in seinem WG-Zimmer in Konstanz eingesperrt, verletzt und mehrmals vergewaltigt haben. | Bild: Silas Stein/dpa