Am Dienstag berät der Betriebsausschuss über eine Empfehlung an den Gemeinderat. Am 25. Oktober soll der Gemeinderat denn entscheiden, ob man wirklich 150.000 Euro für externe Beratung ausgeben sollte.

Wir haben aus diesem Anlass ein paar Rechenbeispiele zusammengestellt, was die Stadt mit diesem Geld sonst noch machen könnte – oder wieviel (oder wenig) diese Summe im Vergleich eigentlich ist.

Drei neue Kita-Plätze: Ein neuer Kita-Platz kostet in Konstanz im Durchschnitt 56.000 Euro. Nicht gerade wenig, wenn man bedenkt, dass das reine Investitionskosten sind – ohne die laufenden Betriebskosten. Das liegt daran, dass der Ausbau von Kita-Plätzen meist auch mit einer Sanierung des Gebäudes verbunden ist. Knapp drei Kita-Plätze wären also mehr drin dank der 150.000 Euro. Nicht viel – aber für drei Konstanzer Familien eine große Hilfe.

Drei Jahre lang Kulturfonds: Der Konstanzer Kulturfonds wird jährlich vergeben und fördert freie Kulturprojekte von Konstanzer und Kreuzlinger Kulturschaffenden. Mit 150.000 Euro könnte der Kulturfördertopf (Stand 2015) drei Jahre lang finanziert werden.

25 Jahre lang Förderpreis Junge Kunst: Der Förderpreis der Stadt Konstanz – Junge Kunst! vergibt jährlich ein Preisgeld in Höhe von 6000 Euro und könnte mit 150.000 Euro also 25 Jahre lang finanziert werden. Der Förderpreis ist in den drei jeweiligen Sparten mit 2000 Euro angesetzt. Die Preisgelder werden durch die Stadt Konstanz ausbezahlt.

Ein halbes Jahr Busfahren: In Tübingen gibt es den so genannten kostenlosen Samstag. Dieses Angebot kostet die Stadt jede Woche etwa 5000 Euro. Mit 150.000 Euro könnte Konstanz seinen Bürgern und Besuchern nach dieser Rechnung etwas mehr als ein halbes Jahr lang das Busfahren am Samstag subventionieren.

Ein Jahr essen für 170 Kinder: In den städtischen Kinderhäusern bezahlen Eltern bei fünf Essenstagen in der Woche 80 Euro Essensgeld pro Monat. Mit 150.000 Euro könnte jährlich mehr als 170 Kindern das Mittagessen finanziert werden.

Fünfeinhalb Erzieher für ein Jahr: Das durchschnittliche Gehalt als Erzieher in Konstanz liegt bei 2268 Euro brutto pro Monat. Es könnten also monatlich 66 oder jährlich fünfeinhalb Stellen mit 150.000 Euro finanziert werden.

8333 Jugendliche oder 60.000 Trainingsstunden in Sportvereinen: Laut den Sportförderrichtlinien der Stadt Konstanz bekommt jeder Verein zur Förderung der Jugendarbeit für bis zu 18 Jahre alte Mitglieder einen zweckgebundenen Förderzuschuss von 18 Euro jährlich. Mit 150.000 Euro könnten 8333 Jugendliche im Jahr mehr gefördert werden. Für Übungsleiter erhalten die Vereine einen Zuschuss von 2,50 Euro pro Übungseinheit. Somit könnten mit 150.000 Euro 60.000 Trainingsstunden unterstützt werden.

