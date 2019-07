Stolz auf seine Heimatstadt Konstanz ist Ekkehard Greis, Vorsitzender des Bezirks Donau-Bodensee-Hegau des Schwarzwaldvereins. Ihm ist ein kleiner Schachzug gelungen: Die 150. Hauptversammlung des Schwarzwaldvereins, der 1864 in Freiburg als erster deutscher Wanderverein gegründet wurde und heute etwa 62 000 Mitglieder hat, findet im Konzil in Konstanz statt. Es war ein von langer Hand geschickt eingefädelten Geniestreich von Greis, denn nur zu einer Jubiläumsveranstaltung kommen nicht nur die Delegierten, sondern auch Prominente, wie der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

So klingt Konstanz

Ekkehard Greis ist es nicht nur wichtig, den Gästen aus ganz Baden-Württemberg Konstanz vorzustellen und für seine Heimatstadt zu werben, vielmehr lädt er alle Interessierte zum Mitfeiern ein. Eine Herzenssache ist ihm nämlich das öffentliche Konzert „So singt’s und klingt’s am Bodensee“ am Samstag, 29. Juni, um 19.30 Uhr im Konzilsaal, denn es richtet sich an Einheimische und Gäste gleichermaßen. „Es wird sehr kontrastreich und legt den Fokus auf all jenes, was Konstanz kulturell bereichert“, formuliert Ekkehard Greis. Ein Aushängeschild ist natürlich die Südwestdeutsche Philharmonie. „Welche Stadt in der Größenordnung von Konstanz hat schon ein eigenes Orchester?“, stellt Greis die rhetorische Frage. Er als regelmäßiger Konzertbesucher schätzt das Orchester, weshalb es ihm wichtig war, dass es bei dem bevorstehenden Konstanz-Konzert mit von der Partei ist. Eine kleine Formation – das Circolo-Quartett – eben dieses Orchesters werde leichte Klassik von Mozart, Dvorak, Vivaldi und Piazzolla erklingen lassen.

Mit Schwyzerörgeli

Die engen, traditionsreichen Verbindungen zur Schweiz – nicht umsonst gilt Konstanz schon seit Jahrhunderten als heimliche Hauptstadt des Kantons Thurgau – will Greis im Rahmen des Konzerts ebenfalls darstellen. Die Thurgauer Ländlerformation „Manserbuebe“ kennt Greis schon lange; mit den Musikern verbindet ihn eine langwährende Freundschaft. Mittlerweile sind die Kinder nachgerückt und treten am Samstag als die „Junge Manserbuebe“ auf und bringen unter anderem mit Schwyzerörgeli die Klänge vom Seerücken ins Konzil.

Ohne „Jakobine hot 7“ kann Ekkehard Greis nicht auskommen. Schließlich stand er als Jakobiner-Präsident und Richter des Jakobiner-Tribunals während der Fasnacht immer gemeinsam mit dieser Dixie- und Jazz-Formation auf einer Bühne, weshalb „die heißen Sieben“ ebenfalls Bestandteil von „So singt’s und klingt’s am Bodensee“ ist.

Nicht fehlen darf in diesem Konstanzer Kontrastprogramm natürlich die „Eingeborenenmusik“. Die musikalische Kunstfertigkeit der ausgezeichneten Konstanzer Jazzer, die auch mit ausgefallenen Instrumentierungen aufwarten, ist weit über Konstanz hinaus bekannt. Das eigentliche Markenzeichen sind die Mundart-Texte, die sich durch besondere Sprachpoesie auszeichneten, wie beispielsweise „Hot kon kon Kamm“ oder „I it“. Was die „Junge Manserbuebe“ und die „Eingeborenenmusik“ gemeinsam haben, darauf hat Ekkehard Greis natürlich sofort eine Antwort parat: „Urtümlich und Selbstgemacht, das zeichnet beide Gruppen aus.“

Das Konzert

Der Termin: Anlässlich der 150. Hauptversammlung des Schwarzwaldvereins veranstaltet der gastgebende Bezirk Donau-Hegau-Bodensee am Samstag, 29. Juni, um 19.30 Uhr im Konzilein öffentliches Konzert.

Die Akteure: Unter dem Titel „So singt’s und klingt’s am Bodensee“ konzertieren das Circolo Quartett, die „Junge Manserbuebe“, „Jakobine hot 7“ und die „Eingeborenenmusik vom Bodensee“ (Foto).

Die Karten: Eintrittskarten kosten je nach Kategorie 28, 32 und 37 Euro und sind im Vorverkauf in der Tourist-Information Konstanz am Bahnhof sowie im Internet unter http://www.schwarzwaldverein.de/2906 erhältlich. Die Abendkasse im Konzil ist ab 18.30 Uhr geöffnet. (as)