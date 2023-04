Die Kopfschmerzen sind heftig, ihre Ursache unklar, Tabletten helfen nicht mehr. Es ist 19.30 Uhr, keine Chance, noch einen Hausarzt zu erreichen. Der Betroffene entscheidet sich zu handeln und macht sich auf den Weg in die Konstanzer Notaufnahme. Dort wird der Patient – meist nach erheblicher Wartezeit – behandelt, aber gehört er wirklich dorthin? Oder trägt er dazu bei, dass ein ohnehin schon belastetes System noch stärker belastet wird?

Der Schockraum in der Notaufnahme: Bei einem Patienten in einer akuten lebensbedrohlichen Lage erfolgen Diagnose und Behandlung direkt aufeinander. Rebecca Nabholz, Pflegefachkraft in der Notfallmedizin, und Ivo Quack, Leiter der ZNA, zeigen die medizinischen Geräte. | Bild: Wagner, Claudia

Ivo Quack, Leiter der Zentralen Notaufnahme (ZNA) in Konstanz, bestätigt, dass der Trend nach oben zeigt: Jedes Jahr besuchen mehr Menschen die Notaufnahme. Waren es im Jahr 2019 noch etwa 19.000 Personen, reduzierte sich die Zahl pandemiebedingt im Jahr 2020 auf 17.300.

Im Jahr 2021 kamen 19.000, 2022 dann 22.000 Patienten in die Notaufnahme. „Das sind 15 Prozent mehr als im Vorjahr“, sagt Quack. Die ZNA hat 60 bis 70 Patienten pro Woche zu versorgen. Montags und freitags sei es in der Regel besonders voll, am Wochenende sei weniger los.

Die häufigsten Diagnosen in der ZNA Die Fälle, für die die Notaufnahme in Anspruch genommen wird, verteilen sich etwa zur Hälfte auf Verletzungen und akute internistische Probleme. Zu ihnen gehören Luftnot, starke Bauchschmerzen, Brustschmerz, Verdacht auf Herzinfarkt. Hinzu kämen viszeralchirurgische Probleme wie Blinddarm, Gallenkolik, onkologische oder Herzprobleme.

Wieso kommen immer mehr Menschen in die Notaufnahme?

15 Prozent mehr Patienten: Das ist ein Problem. Zusätzlich treffen sie auf weniger Personal, wie überall sonst in den Kliniken sind die Pflegekräfte knapp. Einen expliziten Missbrauch der Notaufnahme beobachte er nicht. Manche hätten keinen Hausarzt und kämen gleich in die Notaufnahme, sagt Ivo Quack. Ein großer Anteil der Patienten sei dies aber nicht.

Wo aber liegen die Gründe, dass mehr Personen als früher die Notaufnahme aufsuchen? Ein Grund sei laut ZNA-Leiter der demographische Wandel. Jeder dritte Patient sei über 70 Jahre, jeder vierte über 80 Jahre alt. Für diese Patienten müsse sich das Personal zwangsläufig mehr Zeit lassen. Zudem gebe es die Patienten mit Migrationshintergrund, manche von ihnen Flüchtlinge, die keinen Hausarzt hätten.

Ein weiterer Faktor in Konstanz ist eine stattliche Zahl an Touristen im Sommer. „Sie haben hier keinen Hausarzt und wenden sich an uns“, sagt Quack. In den Sommermonaten machten diese Patienten eine Steigerung von 15 Prozent aus – zusätzlich zu den hitzebedingten Notfällen, die durch den Klimawandel zunähmen.

Darüber hinaus gebe es noch die Personen, die lange vergeblich nach einem Facharzttermin gesucht hätten und schließlich aus Verzweiflung die Notaufnahme aufsuchten. Schließlich sei auch die Post-Covid-Situation ein Faktor: Anfang 2023 habe die Zahl der Infekte sprunghaft zugenommen, Patienten wenden sich damit nicht nur an Arztpraxen, sondern auch an die Notaufnahme. Die starke Zunahme habe nicht zuletzt mit dem Masketragen der Pandemiezeit zu tun.

Triagekategorien In der Notaufnahme arbeitet das Team nach dem System der Triage. Das heißt, dass die Patienten nach Dringlichkeit behandelt werden. Stufe 1 umfasst Patienten, bei denen es um Leben und Tod geht, das seien allerdings nur 1 Prozent der Patienten, sagt Quack. Patienten der Stufe 2 müssen innerhalb von zehn Minuten von einem Arzt gesehen werden. Jene der Stufe 3 können eine halbe Stunde warten oder sollten „so schnell wie möglich“ drankommen. In Stufe 4 beträgt die gut vertretbare Wartezeit bereits eine Stunde, Patienten der Stufe 5 brauchen aktuell keine weitere Behandlung.

Welche Lösungen sieht der Leiter der Konstanzer Notaufnahme?

Wie kann man das Problem lösen? Schließlich ist nicht abzusehen, dass das Personalproblem schnell zu beheben wäre. Die normale Besetzung der ZNA seien fünf Pflegekräfte werktags und auch zur Spätschicht, vier Pflegekräfte nachts. „Die Realität ist im Moment eher eine Besetzung von vier Pflegekräften zur Tag- und Spätschicht sowie drei nachts“, sagt Quack. Am Wochenende seien meist durchgehend drei Pfleger anwesend.

Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, hat vor gut einer Woche einen Vorschlag zur Stützung der Notaufnahmen in Deutschland gemacht. Patienten, die die Notaufnahme beanspruchen wollen, müssten zuvor anrufen, um abzuklären, ob dies die richtige Behandlungsstelle für ihr akutes Problem sei. Wer darauf verzichte, solle stattdessen eine Gebühr entrichten.

Diesen Vorschlag hält Ivo Quack nicht für zielführend. „Von 2004 bis 2012 hatten wir schon mal eine Praxisgebühr bei Ärzten, das hat auch nicht gut funktioniert“, sagt er. Zum einen sei der administrative Aufwand hoch. „Zum anderen hält es Leute ab, zu kommen, denen es möglicherweise schlecht geht und die dringend kommen sollten.“

Andere wiederum könnten die Gebühr als eine Art Entschädigung verstehen, wodurch sie Anspruch auf jegliche Formen der Behandlung hätten. Ein großes Problem sei schon jetzt die Belastung der Mitarbeiter am Empfang, die täglich mit der Anspruchshaltung der ZNA-Patienten konfrontiert seien.

Mehr Notfallpraxen könnten helfen, die ZNA dauerhaft zu entlasten

Für eine gute Idee hält Quack hingegen einen Vorschlag aus der Regierungskommission zu einer möglichen Reform der ZNA. Eine Säule solle die Stärkung und Bewerbung der zentralen Telefonnummer 116117 sein. Man müsse allerdings dafür sorgen, dass Patienten nicht in die Warteschleife kämen und, dass die Callcenter Zentralen vor Ort erhielten, die sich auch mit den lokalen Gegebenheiten auskennen. Ohne eine sinnvolle Finanzierung sei das nicht denkbar.

„Eine zweite Möglichkeit ist der Ausbau von Notfallpraxen und deren Sprechzeiten“, sagt Quack. Im Moment fängt eine Notfallpraxis, die abwechselnd von den niedergelassenen Ärzten besetzt wird, am Wochenende eine große Zahl an Patienten ab. Werktags aber kommen sie in die ZNA. Optimistisch ist Quack in dieser Hinsicht aber nicht. Es gebe schlicht zu wenige Ärzte, um eine regelmäßig ansprechbare Notfallpraxis neben der Notaufnahme zu etablieren.

Auch Petra Zantl, niedergelassene Ärztin in Konstanz, nennt ähnliche Faktoren als Ursache dafür, dass die ZNA stärker belastet wird: Patienten ohne Hausarzt, eine stärkere Anspruchshaltung als früher. Für viele Patienten sinke die Hemmschwelle bei der Einschätzung, wann sie behandelt werden müssten.

Zantl sieht eine Lösungsmöglichkeit ebenso wie Quack im Ausbau des Konzepts Notfallpraxis. „Wir waren mal mit der Klinik im Gespräch, ob diese einen Hausarztsitz erwirbt, um den Teil der Fälle, die nicht in die ZNA, sondern zum Hausarzt gehören, so abzufangen“, schreibt sie auf Anfrage. Doch auch Zantl warnt vor Euphorie, was diese Option betrifft: „Auf lange Sicht wird es weniger Ärzte pro Patient geben.“