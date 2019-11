Die archäologischen Grabungen, die im Sommer 2019 und im Vorjahr auf dem Vincentius-Areal stattfanden, sind abgeschlossen. Die Landesbank Baden-Württemberg Immobilien GmbH, der das Gelände gehört, lässt längst die Neubebauung vorbereiten. Die Wissenschaftlerinnen Caroline Bleckmann vom Landesamt für Denkmalpflege und Carola Berszin, selbstständig tätige Anthropologin, berichten, welche Schlüsse sie bereits aus den Skelettfunden ziehen können.

Dies werten die Archäologen anhand der Knochen aus

Alter und Geschlecht, Körpergröße und Körperumfang – all dies können die Wissenschaftler aus den Knochenfunden ableiten, berichtet Carola Berszin, und diese Faktoren werden bei jedem Knochenfund bestimmt. So bekommen die Anthropologen ein gutes Bild davon, wer auf dem ehemaligen Schottenfriedhof begraben wurde. Berszin hat die Grabungen auf dem Vincentius-Areal betreut.

Eine beliebte Grabbeigabe: ein Rosenkranz | Bild: Wagner, Claudia

Die Skelette wurden gereinigt und nach anatomischen Merkmalen gelagert. Nun untersuchen Berszin und ihr Team die Knochen nach verschiedenen Kriterien: Krankheiten, Traumata, also Unfallfolgen. Außerdem versuchen sie, einzelne Personen zu identifizieren, soweit dies möglich ist. Letzteres funktioniert nur mithilfe eines Gräberfeldplans, den die Wissenschaftler im Stadtarchiv fanden.

Auch dies wurde als Grabbeigabe gefunden: eine Gagatperle (versteinertes Holz) sowie eine Perle aus Bergkristall | Bild: Wagner, Claudia

Was die Knochen verraten – und was nicht

Krankheiten an den Knochen abzulesen, sei zunächst nicht einfach, erläutert Carola Berszin: „Die meisten Krankheiten hinterlassen keine Spuren am Knochen“, sagt sie. Einige Hinweise gibt es aber doch: An Zähnen und Knochen seien etwa Hinweise auf Hungersnöte zu finden. Sei ein Mensch auf Dauer mangelernährt, erkenne man das beispielsweise an der Rachitis, einer Knochenkrankheit, die durch Vitamin-B-Mangel entsteht. Ein verknöcherter Muskelansatz wiederum könne Hinweise auf eine Überlastung des Muskels geben – die Ursache sei meist ein Unfall.

Gewalteinwirkung ist am Knochen erkennbar

Unfälle und Gewalteinwirkung sind leichter zu erkennen: In den Gräbern auf dem Schottenfriedhof sind zahlreiche Kriegsopfer begraben. Man erkennt Stichverletzungen zum Beispiel an den Schäden, die sie am Knochen verursachen. Ein Schwerthieb wiederum spaltet einen Schädel sauber in zwei Hälften – auch solche Funde gab es in den Gräbern.

Hier ist die Stichverletzung im Schädel, zugefügt vermutlich durch ein Schwert, deutlich zu erkennen. | Bild: Carola Berszin

So wurde der Schottenfriedhof seit dem Mittelalter genutzt 1142: Gründung des Schottenklosters St. Jakob

1519: An dieser Stelle entsteht ein Sonderfriedhof mit Immunitätsmauer. Hier wurden Pestopfer begraben.

1533: Verkauf der Anlage an die Stadt

1541: Pestwelle in Konstanz. Eröffnung des Schottenfriedhofs als Haupt- und Sonderfriedhof. Dort wurden Fremde, zum Beispiel Pilger und an Seuchen verstorbene Personen bestattet. Die Toten der einzelnen Quartiere wurden eher auf den jeweiligen Kirchhöfen beerdigt.

1548: Kampf gegen die Spanier an der Rheinbrücke. Die Toten der Schlacht werden auf dem Schottenfriedhof bestattet.

1633: Die Soldaten, die beim Schwedensturm ums Leben kamen, wurden ebenfalls auf dem Schottenfriedhof beerdigt

1870: Auflösung des Friedhofs. Laut einer neuen Gesetzgebung musste ab diesem Zeitpunkt ein Mindestabstand zur Wohnbebauung gewahrt werden. Gemäß der Geschichtsschreibung gab es große Widerstände bei der Verlegung des Hauptfriedhofs auf die rechte Rheinseite.

Massengräber deuten auf Krisensituationen hin

Ein Grab sage auch viel aus über die Lage, in der sich eine Gesellschaft zu dieser Zeit befindet, berichtet Caroline Bleckmann. „Je weniger Mühe man sich gab mit der Bestattung, desto größer war die Krise„, so fasst es die Archäologin zusammen. Massengräber wurden in Kriegs- und zu Seuchenzeiten gebraucht: in Situationen, in denen Leichen schnell bestattet werden müssen. Seuchenzeiten hat es im Mittelalter und in der frühen Neuzeit immer wieder und in raschen Abfolgen gegeben. Betroffen war die Bevölkerung von der Cholera, Tuberkulose und der Pest. „Oft findet man auch den abgetöteten Pesterreger in diesen Massengräbern“, berichtet Berszin. Er sei aber meist schwierig zu datieren.

Konstanz Auf dem Konstanzer Vincentius-Areal werden mehr als 600 Skelette ausgegraben. Was mit den Knochen passiert, zeigen wir Ihnen in Bildern. Das könnte Sie auch interessieren

Foto von einem Massengrab, das auf dem Vincentius-Areal gefunden wurde | Bild: Firma Archäograph

Der Aberglaube ist zu jeder Zeit präsent

Dass Menschen Angst vor Verstorbenen hatten, lasse sich ebenfalls an den Grabfunden zu jeder Zeit seit dem Mittelalter ablesen, berichten die Wissenschaftlerinnen. Erkennbar sei dies an jenen Skeletten, bei denen man dem Toten erkennbar einen Stein in den Mund gelegt habe. „Das sind Skelette sogenannter Nachzehrer“, erläutert Berszin.

Den „Nachzehrern“ wurde nachgesagt, dass sie den Lebenden die Energie aussaugen könnten. Sie wurden mit einem Stein im Mund bestattet. | Bild: Carola Berszin

Man sagte ihnen nach, sie könnten den lebenden Angehören die Lebensenergie aussaugen, Vampiren ähnlich, erläutert die Anthropologin. Die Menschen hätten auch befürchtet, dass sie sich aus dem Grab herausgraben könnten und bestatteten diese Toten deshalb in Bauchlage. „Vor diesen Menschen hatten ihre Mitmenschen meist bereits zu Lebzeiten Angst. Aus diesem Grund entstand nach deren Tod der Aberglaube“, ergänzt Caroline Bleckmann.