Manche haben noch nie davon gehört, andere trauen sich nicht, es zu beantragen: In Deutschland zahlt der Staat an Haushalte von Geringverdienern Wohngeld, damit diese sich eine angemessene Wohnung leisten können. Vor allem in einer Stadt wie Konstanz mit hohen Mietpreisen soll diese sozialpolitische Leistung sicherzustellen, dass Bürger nicht in die Grundsicherung abrutschen oder aus ihrem vertrauten Stadtteil wegziehen müssen.

1200 Personen in Konstanz erhalten Wohngeld – nur gut ein Prozent der Bevölkerung

Doch trotz der hohen Kosten fürs Wohnen in Konstanz beziehen nur wenige Bürger Wohngeld. Wie die Stadt auf Anfrage erklärt, waren es im Jahr 2017 insgesamt 1204 Personen in 593 Haushalten. Das entspricht etwas mehr als einem Prozent aller Einwohner. Rund 44.500 Wohnungen (Miet- und Eigentumswohnungen) verzeichnete die städtische Statistik in diesem Jahr in der ganzen Stadt.

Wer bekommt Wohngeld? Wichtigste Voraussetzung für die Finanzspritze vom Staat: Das gemeinsame monatliche Gesamteinkommen aller Haushaltsmitglieder muss unterhalb bestimmter Höchstbeträge liegen. Als Maßgabe bei der Berechnung gilt das monatliche Durchschnittseinkommen, inklusive Weihnachts- und Urlaubsgeld. Kindergeld zählt nicht zum Einkommen. Nicht wohngeldberechtigt sind Personen, die staatliche Sozialleistungen beziehen. Dazu gehört etwa die Grundsicherung (Hartz IV) oder das Arbeitslosengeld II. Wie lange wird Wohngeld gezahlt? Das Wohngeld wird in der Regel für zwölf Monate bewilligt. Danach ist ein neuer Antrag erforderlich. Wie hoch ist das Wohngeld? Die Stadt verweist auf Wohngeldrechner im Internet, wie den von Biallo Wie kann ich den Antrag stellen? Noch ist die Beantragung von Wohngeld aufwendig und kompliziert. Für den achtseitigen Antrag benötigen Antragsteller im Schnitt bis zu zwei Stunden. Künftig soll das Wohngeld online einfacher beantragt werden können, kündigte Dorothee Bär, Staatsministerin für Digitalisierung, im November 2018 an.

Mehr als 500 Anträge auf Wohngeld wurden abgelehnt

Aktuelle Zahlen zeigen außerdem, dass im vergangenen Jahr in Konstanz 512 Anträge auf Wohngeld abgelehnt wurden. Die Bürger sehen also offenbar einen Bedarf nach Unterstützung, kommen aber nicht über die Bemessungsgrenze hinaus.

Denn das Wohngeld wird für jeden Einzelfall abhängig von der Haushaltsgröße, dem Einkommen und der Miete beziehungsweise der Belastung individuell berechnet.

Ein Beispiel aus Konstanz:

Ein Single mit einem Bruttogehalt von 1400 Euro mietet eine Wohnung, die kalt monatlich 650 Euro kostet. In Konstanz bekommt er dafür einen Zuschuss von 76 Euro im Monat. Schon ab 1500 Euro Bruttogehalt gibt es aber keine Unterstützung mehr.

Einen gleich hohen Wohngeldanspruch hätte der Antragsteller in München, Hamburg oder Stuttgart. Denn sie gehören alle in dieselbe Gruppe: Jeder Ort in Deutschland ist einer bestimmten Kategorie zugeordnet, die darüber mitentscheidet, wie viel Wohngeld ein Antragsteller bekommt.

Sechs Stufen gibt es, und Konstanz ist – wenig überraschend – in der höchsten Kategorie sechs. Zum Vergleich: Radolfzell und Singen liegen in der Mietstufe vier.