Konstanz – Eine E-Auto-Ladestation steht jetzt der Öffentlichkeit auf dem Firmengelände des SÜDKURIER Medienhauses in der Max-Stromeyer-Straße 178 in Konstanz zur Verfügung. Die Akkus zweier Fahrzeuge können hier gleichzeitig geladen werden. Diesen Service, den das Medienhaus in Kooperation mit den Stadtwerken Konstanz (SWK) anbietet, können Elektro-Auto-Besitzer täglich rund um die Uhr nutzen. „Der bisherige weiße Fleck auf der Ladesäulen-Landkarte am Ende der Max-Stromeyer-Straße gehört damit der Vergangenheit an“, stellt Andreas Jörger, Leiter Materialwirtschaft und Facility-Management des Medienhauses, fest.

Umstieg leichter gemacht

Der Umstieg auf die Elektromobilität kann nur dann funktionieren, wenn das Ladestationen-Netz gut ausgebaut ist. Die Stadtwerke Konstanz haben bereits 2017 gemeinsam mit der Stadtverwaltung ein Konzept erarbeitet und 40 Standorte für Ladestationen definiert, berichtet Anna Caldarone, Produktmanagerin der Stadtwerke Konstanz. Entscheidend für die Standortwahl sei nicht nur die Zahl der potenziellen Nutzer. „Wichtig ist auch: Welche öffentlichen Parkplätze eignen sich? Gibt es eine Trafostation in der Nähe, damit man die Ladesäule anschließen kann? Ist ein Mobilpunkt oder Carsharing geplant?“, skizziert Caldarone.

Mittlerweile wurden 14 Ladestationen mit 100 Prozent Ökostrom im Konstanzer Stadtgebiet realisiert. „Der SÜDKURIER war nicht auf unserer Liste“, schmunzelt Anna Caldarone, denn der Fokus lag bislang vor allem auf die Nutzung öffentlicher Parkplätze.

Beitrag zur Nachhaltigkeit

„Wir haben uns an die Stadtwerke gewandt“, so Andreas Jörger. Mit Citylogistik, ein Tochterunternehmen des Medienhauses, das einen innerstädtischen Lieferservice mittels E-Lastenrädern anbietet, hat das Unternehmen beispielsweise längst eine zukunftsweisende Technologie eingesetzt, um einen Beitrag zur CO2-Reduktion zu leisten. „Wir wollen einen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit leisten. Man kann nicht nur von der Politik fordern, sondern muss sich der eigenen Verantwortung stellen“, so Andreas Jörger.

Andreas Jörger ist nämlich aufgefallen, dass es just rund um das Medienhaus, wo sich der Bahnhof Wollmatingen, P+R-Parkplatz sowie Einkaufsmöglichkeiten und zahlreiche weitere Firmen befinden, keine Ladestation gibt. Auch seitens der SÜDKURIER-Mitarbeiter wurde bereits eine Lademöglichkeit für ihre Privatautos angefragt.

Den Bedarf decken

Da stand sofort fest: „Wir realisieren eine öffentliche Ladesäule für Elektro-Autos“, sagt Andreas Jörger, der sich bezüglich einer Kooperation an die Stadtwerke Konstanz wandte. Das Resultat: Der SÜDKURIER stellte zwei Besucherparkplätze zur Verfügung, kaufte die Station und die Stadtwerke betreiben die Ladesäule. „Ein weiterer Baustein unserer guten Partnerschaft“, so Jörger.

Nur in Kooperation

„Wir sind immer froh, wenn Betriebe auf uns zukommen“, erklärt Anna Caldarone, die sich über den neuen Standort freut. Erreichbarkeit, Sichtbarkeit und die Optik: „Alles passt“, sagt sie. Auch wenn die E-Ladesäule ein Blickfang ist – die meisten Autobesitzer informieren sich vorab, wo sie Strom tanken können.

Die Ladestationen der SWK sind deshalb Bestandteil des bundesweiten Angebots ladenetz.de. Hier sind nicht nur alle Stationen aufgelistet, vielmehr können alle Elektro-Auto-Besitzer, die über eine Ladekarte der SWK verfügen, aufgrund der Kooperation mit dem Verbund deutschlandweit ihr Elektrofahrzeug aufladen.

Zum Laden an den Stationen der Stadtwerke benötigen die E-Autofahrer die Ladekarte der SWK, die über deren Homepage beantragt werden kann, oder die Ladekarte eines ladenetz-Partners.

Aber auch ohne Ladekarte kann jeder sein Fahrzeug spontan mit Öko-Strom betanken: Dies funktioniert mit der Web-App ladepay. Mit jedem internetfähigen mobilen Endgerät könne die App über den Browser geöffnet werden. Hierfür müsse nur der QR-Code an der Ladesäule gescannt werden, beschreibt Anna Caldarone. Die Bezahlung erfolge dann über PayPal.

Ob Elektro-Mobilität die Zukunfts- oder lediglich eine Zwischentechnologie ist: Wichtig sei jetzt ein gut ausgebautes Ladestationen-Netz, so dass der Umstieg auf Elektro-Autos erst attraktiv, respektive möglich ist, meint Andreas Jörger. Das Medienhaus mit seinen Tochterunternehmen würde gerne noch mehr Elektro-Fahrzeuge einsetzen, was aber zum Teil an der Nichtverfügbarkeit von Lademöglichkeiten scheitert. Andreas Jörger denkt beispielsweise an den nächtlichen Transport der Tageszeitung von der Druckerei Konstanz in das gesamte Verbreitungsgebiet. „Nachts über den Randen, da wird es schwierig“, meint Andreas Jörger und fügt an: „Schwarzwald und Hochrhein sind noch dünn mit Ladestationen besiedelt. In Konstanz hingegen ist die Abdeckung relativ gut.“ Dass sie noch besser wird, dafür haben SÜDKURIER und Stadtwerke Konstanz jetzt einen weiteren Baustein realisiert und vor allem: „Hier beim SÜDKURIER gibt es noch Erweiterungsmöglichkeiten“, freut sich Anna Caldarone.

E-Ladestation

Die neue E-Ladestation befindet sich auf dem SÜDKURIER-Parkplatz in der Max-Stromeyer-Straße 178 in Konstanz. Sie steht jeden Tag rund um die Uhr der Öffentlichkeit zur Verfügung. Zwei Elektro-Fahrzeuge können gleichzeitig geladen werden. Die Höchstparkdauer beträgt drei Stunden. (as)