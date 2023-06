Die Idee von Beatrix Geser, Betriebsleiterin der Narrengesellschaft Seehasen, den 111. Geburtstag des Bismarckturms zu feiern, stieß bei den Vereinsmitgliedern sofort auf Begeisterung. Schriftführer Andreas Formann sagt: „Man kennt unsere Feste, die traditionell am 1. Mai und 3. Oktober am Bismarckturm stattfinden. Viele mögen auch das Lichterfest im November. In diesem Jahr noch zusätzlich den 111. Geburtstag des Turms zu feiern, das musste einfach sein!“

Was ist am 11. Juni geboten?

Der 11. Juni bot sich als Tag zum Feiern an und schnell steckten die Seehasen mitten in den Vorbereitungen. Formann erzählt: „Der Turm ist immer ein Besuchermagnet, nicht wenige kommen beim Spaziergang zufällig vorbei und bleiben bei unseren Festen gern auch mal länger hängen.“

Neben den Essens- und Getränkeständen wird es eine Rutschbahn für Kinder geben und auch das Seehasenquiz. „Das funktioniert so ein bisschen wie Memory“, erklärt Formann: „Verschiedene Fasnachtsvereine aus dem Bodenseekreis muss man dort zuordnen.“

Der Turm ist geöffnet und bietet kostenlos eine Aussicht über Konstanz und den Bodensee. Die Seehasen sind seit 2016 Pächter und öffnen sonst von April bis Oktober sonntags von 13 bis 17 Uhr gegen eine Eintrittsgebühr.

Weiterer Anziehungspunkt sind die Hasenmasken der Seehasen, erklärt Formann: „Besonders Kinder mögen die sehr gern.“ Formann ist sein circa 20 Jahren als Hästräger dabei und am Sonntag mit am Start. Ob im Häs oder nicht, wird sich zeigen.

Die Narrengesellschaft Seehasen Neue Mitglieder sind immer willkommen, merkt Formann an: „Unser Verein wurde 1928 gegründet und besteht aus einem Narrenrat und den maskentragenden Seehasen Hansele. Wie viele andere Vereine, gehört auch unser Verein zur Narrenvereinigung Hegau-Bodensee.“ Sie sind Gründungsmitglied der Vereinigung Konstanzer Narrengesellschaften, die den Internationalen Frühschoppen im Konzil veranstalten, den Umzug am Fasnachtssonntag mitorganisieren und die Fasnachtsverbrennung auf dem St. Stephansplatz organisieren.