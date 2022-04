Zu einem Unfall ist es am Dienstag, 19. April, auf dem Konstanzer Bahnhofsvorplatz in Richtung Dammgasse gekommen. Wie das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressenotiz mitteilt, kollidierten dabei ein 26-jähriger Lasterfahrer und eine 52-Jährige in ihrem BMW.

Dabei habe die 52-Jährige am Dienstagnachmittag vom Bahnhofsvorplatz nach rechts auf die Dammgasse abbiegen wollen. Weil allerdings eine Fußgängerin gerade die Fahrbahn querte, musste die BMW-Fahrerin anhalten. Ein hinter ihr fahrender 26-jähriger Mann mit einem Lastwagen konnte laut Angaben der Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in das Heck des vor ihm wartenden Fahrzeugs.

Den am BMW entstandenen Blechschaden schätzt die Polizei auf rund 8.000 Euro, den Schaden am Lastwagen auf rund 3.000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt.