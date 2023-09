Konstanz vor 2 Stunden

Globaler Klimastreik! Rund 1000 Menschen demonstrieren für mehr Klimaschutz in Konstanz

Laute Rufe schallen am Freitag, 15. September, durch die Konstanzer Innenstadt. Fridays for Future hat zur Großdemonstration in den Herosé-Park gerufen. Eins wird dabei deutlich: Aktivismus kennt kein Alter.