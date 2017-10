Konstanz 1000 Kinder kommen zu "Petershausen spielt"

Das diesjährige "Petershausen spielt" lockte rund 1000 Kinder in die verschiedenen Einrichtungen im größtem Stadtteil von Konstanz.

Lautes Kinderlachen war am Sonntagmittag in ganz Petershausen zu hören, viele Familien liefen durch den Stadtteil. Grund war die Veranstaltung der Stadtteilkonferenz „Petershausen spielt“, die Jung und Alt anzog. Von 12 bis 16 Uhr konnten die Spielebegeisterten durch die 18 Stationen ziehen und Stempel sammeln. Ab drei Stempeln durfte man sich eine Überraschungstüte im Treffpunkt Petershausen abholen. Verschiedenste Einrichtungen beteiligten sich mit ihrem Programm. Ob Minigolf, Windlichter basteln oder Kinderschminken – für jeden Geschmack war etwas geboten.

Viele Familien nahmen das schon zur Tradition gewordene Angebot dankbar an. Die Geschwister Simon und Petra, elf und acht Jahre alt, waren zum ersten Mal dabei. Vor dem Erbsenstern-Basteln im Treffpunkt Petershausen waren sie bereits Tischkicker und Minigolf spielen. Beim Minigolf war Simon besonders erfolgreich. „Deswegen hat es mir auch so viel Spaß gemacht“, schmunzelt er während seiner spielerischen Tour durch den größten Konstanzer Stadtteil.

Auch die Organisatoren der einzelnen Veranstaltungen zeigten sich zufrieden mit der Resonanz. Mit den 18 teilnehmen Einrichtungen seien es mehr als in den vergangenen Jahren, resümiert Heike Pfeiffer, Leiterin des Treffpunkts Petershausen. Seit 22 Jahren gebe es die Veranstaltung nun schon, aber die Teilnahme sei weiterhin groß, so Pfeiffer. Sie schildert weiter, dass viele der sozialen Einrichtungen vom Kindergarten bis zur Flüchtlingsunterkunft die Veranstaltung auch als Tag der offenen Tür nutzen: „Familien können die Häuser anschauen, ohne Hemmungen zu haben.

“ Rund 1000 Kinder waren an diesem Nachmittag bei den einzelnen Stationen unterwegs, schätzt Pfeiffer, mehr Besucher und mehr junge Familien als im letzten Jahr.

Auch die Leiterin des Kinderhauses am Rhein, Monika Hellmich, zieht eine positive Bilanz. „Es ist eine sehr nette und gemütliche Atmosphäre“, so Hellmich, „genau das Richtige für einen verregneten Sonntagnachmittag.“ Im Kinderhaus konnten die Kinder Streifen bemalen und bekleben, die dann am Ende zu einem großen Bild zusammengefügt werden sollen. Alle Altersklassen waren vertreten.

Im Kinderhaus Edith Stein war ebenfalls einiges los. Bereits von weitem konnte man das Kinderlachen vom Spielplatz hören. Leiter Thomas Kannenberg findet das Konzept von „Petershausen spielt“ gelungen. „Die Angebote werden gut angenommen und durch die verschiedenen Stempel muss man die anderen Häuser auch besuchen“, resümiert er. Ihm seien besonders die Ehemaligen aufgefallen, die die Gelegenheit nutzen, ihre alte Einrichtung zu besuchen.