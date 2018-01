vor 4 Stunden Philipp Zieger Konstanz 100-Millionen-Neubau für bessere Medizin ist eröffnet

Der Funktionstrakt und die neue Heimat für das orthopädische Krankenhaus Vincentius ist am Freitag am Konstanzer Klinikum offiziell in Betrieb gegangen. Landes-Minister Manfred Lucha sagte weitere Unterstützung für den Gesundheitsverbund zu. Am Samstag, 20. Januar, ist von 10 bis 16 Uhr Tag der offenen Tür im Neubau.