Vor genau 100 Jahren gründete Walter Gropius in Weimar die Kunst-, Design- und Architekturschule Staatliches Bauhaus. Bundesweit wird das Jubiläum in diesem Jahr gefeiert. In Weimar, in der späteren Bauhaus-Heimat Dessau und in Berlin, um nur einige zu nennen, sind bedeutende Bauten dieser Architekturrichtung erhalten.

Ganz im Süden, in Konstanz, sucht man klassische Bauhaus-Gebäude vergeblich.

„Bauhaus-Architektur im eigentlichen Sinne, das heißt Architektur aus der Zeit des Bauhauses, die direkt mit dessen Wirken in den 1920er- und 1930er-Jahren in Beziehung steht, gibt es in Konstanz nicht“, sagt Andreas Schwarting, Professor für Baugeschichte und Architekturtheorie an der HTWG Konstanz. Allerdings lasse sich ein gewisser stilistischer Einfluss finden, „der sich aber nur an wenigen Bauten festmachen lässt“, wie Schwarting weiter ausführt.

Einer der Gründe dafür: „Der Architekt und Absolvent des Dessauer Bauhauses, Hermann Blomeier, der 1932 sein Diplom bei Ludwig Mies van der Rohe gemacht hatte und danach für ein Bauprojekt in Zürich an den Bodensee gezogen war, stand in direkter Verbindung mit dem Bauhaus und war einer der wenigen, vielleicht der einzige Vertreter dieser neuen Richtung, den es nach Konstanz verschlagen hatte“, wie der HTWG-Professor weiß.

Hermann Blomeiers Sohn Christoph ist selbst Architekt und lebt in Konstanz – natürlich in seinem vom Bauhaus inspirierten Haus in Allmannsdorf. Er erzählt die bewegte Lebensgeschichte seines Vaters.

Christoph Blomeier im Pavillon der Ländebauten in Konstanz-Staad, die sein Vater Hermann in den 1950er Jahren geplant hat. Sie gehören zu den vom Bauhaus-Stil geprägten Gebäuden in Konstanz. | Bild: Julia Russ

„Von dem Moment an, als die Nationalsozialisten an der Macht standen, hatten es alle neuen Kunstrichtungen – und damit auch die Bauhaus-Architektur – schwer, die sich vom Alten abwenden wollten“, erklärt er. „Die Bauhausschüler hatten ab den 1930er Jahren so gut wie keine Chance mehr, die Ideen ihrer Meister und ihrer Schule auch nur ansatzweise in Deutschland umzusetzen.“

Da das Bauhaus nur 14 Jahre existierte, bis es 1933 aufgrund von Repressalien zur Selbstauflösung gezwungen wurde, gab es gar nicht so viele Absolventen, die sich dieser modernen Architekturrichtung verschrieben hatten. Hermann Blomeier war einer von ihnen.

Von Gelsenkirchen über Weimar nach Konstanz Ein Teil von ihnen wanderte nach Amerika aus, ein anderer nach Israel – und Hermann Blomeier kam über Umwege nach Konstanz. Der gebürtige Gelsenkirchener ist einer der Letzten, die ihr Bauhaus-Diplom von Mies van der Rohe bekommen. Doch als er sein Studium in Dessau abgeschlossen hat, ist er arbeitslos, weil Bauhaus-Architektur ganz allgemein und damit alle seine Entwürfe auf dem Index der Nationalsozialisten stehen. Ein Hausbau über die geschlossene Schweizer Grenze hinweg Eines Tages lernt er den Schweizer Paul Müller kennen, der Künstler um sich schart, und ihm 1933 den Auftrag für den Bau eines Wohnhauses in Zürich verschafft. „Er wollte ursprünglich dorthin ziehen, um dieses Projekt umzusetzen, doch nach der Machtergreifung von Hitler hatte die Schweiz die Grenzen geschlossen“, erinnert sich Christoph Blomeier, in dessen Familie das Bauhaus vor Freunden und Gästen oft ein großes Thema war.



So muss Hermann Blomeier einen deutschen Ort, möglichst in der Nähe der Baustelle, finden und zieht nach Konstanz. Dort übergibt er am Hauptzoll seine Pläne an einen Boten, der sie zu Paul Müller nach Zürich bringt. „Dieser hatte in Unkenntnis von Architektur zunächst die Bauleitung übernommen, aber schnell einen Schweizer Architekten hinzugezogen, weil er sich überfordert sah“, sagt Christoph Blomeier. Vom Bauhaus-Schüler zum erfolgreichen Konstanzer Architekten Sein Vater Hermann Blomeier ist nach der Fertigstellung des Hauses in Zürich zunächst wieder arbeitslos, wird dann aber Partner in dem renommierten Konstanzer Architekturbüro Hermann Ganter, vormals Ganter & Picard. Dort entwirft er „eine Vielzahl an Wohnhäusern im Musikerviertel, in Allmannsdorf und Staad, die im Grundrissaufbau Bauhaus-Architektur erkennen lassen, deren äußeres Erscheinungsbild aber eher konservativ ist“, erklärt Christoph Blomeier.



„Nach dem Krieg und noch darüber hinaus war die Akzeptanz der reinen Bauhaus-Architektur in der Politik und der Bevölkerung zum größten Teil nicht vorhanden“, fährt der 82-Jährige fort. „Hermann Blomeier musste also umdenken, seine Architekturauffassung an den Zeitgeist anpassen, um die Familie zu ernähren. Dies wiederum führte zu seiner Architektur, die stark von der Bauhausschule und der Bauhausidee inspiriert wurde.“

