Hochzeiten, Stadtratssitzungen oder Schulungen – Das Veranstaltungshaus Terracotta in der Luisenstraße in Konstanz bietet für jeden Anlass die passenden Räumlichkeiten. Zwei Säle mit Bühnen und eine Piano-Lounge bieten genug Platz zum Feiern, Singen und Tanzen – die Beamer, Leinwände und Tonboxen eignen sich allerdings auch ideal für Kongresse. Und wer lediglich einen Happen zu sich nehmen möchte, kann es sich auf den verschiedenen Terrassen oder im Restaurant gemütlich machen.

Eike Hedicke ist der tragende Pfeiler des Familienbetriebs. Er ist nicht nur Pächter des Veranstaltungshauses, sondern gleichzeitig auch Koch des enthaltenen Restaurants. Außerdem war er es, der das erfolgreiche Projekt vor etwas mehr als zehn Jahren ins Leben rief. „Hier laufen bis zu vier Veranstaltungen pro Tag gleichzeitig“, sagt Hedicke, „wir sind sehr oft ausgebucht.“

Sein Geheimrezept? Der Pächter setzt vor allem auf das Terracotta als Veranstaltungshaus. „Die Gastronomie macht lediglich 20 Prozent unseres Betriebs aus“, sagt er. Und dennoch sei das Konzept auch in der Küche genau durchdacht: Hedicke verwendet für seine Gerichte ausschließlich regionale und qualitativ hochwertige Produkte. „Wir haben keine Fritteuse, keine Mikrowelle und auch keinen Dosenöffner“, sagt er. Außerdem sei stets die Hälfte des kulinarischen Angebots vegetarisch oder sogar vegan.

Koch und Pächter Hedicke setzt auf Flexibilität statt auf feste Speisekarten: „Wenn jemand kommt und sagt, er hätte so gerne einmal wieder Königsberger Klopse, weil er die so lange nicht gegessen hat, kann es gut sein, dass sie in der darauffolgenden Woche auf der Karte stehen.“ Dadurch genießt das Terracotta Ansehen – manche Gäste besuchen das Restaurant sogar täglich.

Vor 2013 sah das allerdings noch anders aus: Wo heute ein modernes Zentrum für Veranstaltungen und Gastronomie steht, war damals das sogenannte Quartierszentrum der Spitalstiftung – ein Ort inmitten der Kliniklandschaft, der umliegenden Menschen eine Möglichkeit zum Beisammensitzen bieten sollte. Nachdem die Spitalstiftung mit dem Projekt Schulden in Höhe von fast zwei Millionen Euro machte, wurde das Gebäude zur Pachtung ausgeschrieben. Da ergriff Hedicke seine Chance. Der gelernte Koch und Eventmanager arbeitete zu dem Zeitpunkt noch für Compass Group, einem der größten Catering-Unternehmen Deutschlands, und träumte davon, sich selbstständig zu machen.

Motiviert wurde er auch von seinem langjährigen Freund Manfred Hölzl, der ehemalige Wirt des Konstanzer Konzils, der sich vergangenes Jahr in den Ruhestand verabschiedete. „Wir kennen uns schon ewig“, sagt Hedicke, „jeder stand schon einmal beim anderen am Herd und hat geholfen.“ Kennengelernt hatten sich die beiden Männer über den Verein Gutes vom See. Dieser zählt inzwischen etwa 100 Mitglieder und besteht aus Landwirten, Gastronomen, Winzern, Lebensmittelherstellern, Einzel- und Großhändlern und auch Fördermitgliedern. Sie vereint die Liebe zur Bodenseeregion und der Wille, sich für die regionale und umweltschonende Landwirtschaft am See einzusetzen. Das Gutes-vom-See-Siegel soll ein Garant für hohe Qualität der Produkte sein.

Als Hölzl Hedicke von der Ausschreibung des ehemaligen Quartierszentrums erzählte, fuhren die beiden Männer gemeinsam mit dem Motorrad zur Luisenstraße, erinnert sich Hedicke, und sahen sich das Gebäude an. In Hedickes Kopf sprühte es nur so vor Ideen – voller Begeisterung und Tatendrang schrieb er daraufhin eine 180-seitige Bewerbung an die Stadt und an die Spitalstiftung, in der er das Konzept seines Veranstaltungshauses vorstellte. Nur kurze Zeit später bekam er die Genehmigung – Hedicke machte sich an den Umbau und eröffnete 2013 das Terracotta.

Hedicke blickt stolz auf das zurück, was er aufgebaut hat. Deswegen soll das zehnjährige Jubiläum des Veranstaltungshauses auch ausgiebig gefeiert werden. Unter dem Motto „Terracotta – das Multitalent. Ein Haus, zehn Jahre, hundert Möglichkeiten“ öffnet das Haus am Samstag, den 11. März, ab 10 Uhr seine Türen. Besucher können ohne Voranmeldung die Veranstaltungsräume des Terracotta besichtigen und kostenlos die Gastronomie in Häppchen kosten. Alkoholische Getränke sollen ebenfalls ausgeschenkt werden, weshalb Hedicke die Jubiläumsfeier auf volljährige Gäste beschränkt hat. Drei Bands werden den Tag musikalisch begleiten, Besucher können sich außerdem noch einen kurzen Film über das Terracotta ansehen.