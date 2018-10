Zu wenig Rücksicht und zu viel Müll – der Konstanzer Herosépark ist vor allem im Sommer ständig Teil des Stadtgesprächs. Kein Wunder also, dass er auch Teil der Abfallreinigung am Rheinufer war, die Mitte September deutschlandweit organisiert wurde. In Konstanz haben Evelyn Spillmann und Susan Rößner vom Arbeitskreis Müll die Reinigungsaktion organisiert.

Bild: Rainer Rössler

Mit dabei war auch die Konstanzerin Anke Barnick. Die 49-Jährige hat aus dem SÜDKURIER von der Aktion erfahren. Ihre Motivation: "Ich kann es nicht haben, wenn überall Müll herumliegt." Bei einem Gang entlang des Seerheins beschreibt sie die Situation bildlich: "Hier überall lagen Zigarettenstummel dicht an dicht", sagt sie und zeigt dabei auf den Uferbereich und die grüne Liegewiese.

Weil die Helfer mit den Zangen nicht weit kamen, stiegen sie schnell auf die Hände um. "Aber es ging nur im Schneckentempo voran", erinnert sich Barnick. "Das Sammeln war befriedigend, weil es nötig war. Aber es ist auch ein Fass ohne Boden."

Die Bilanz des Kippen-Sammelns am Herosé-Park: Der Sack mit Zigarettenstummeln ist rund zehn Kilogramm schwer. | Bild: Evelyn Spillmann

"Und jetzt liegt da schon wieder so viel"

Überrascht hat die Physiotherapeutin der Zustand im Park nicht. Weil dort so viele Menschen feiern und liegen würden. Rund 1,5 Stunden verbrachten die – laut Organisatorinnen – rund 120 Helfer allein im Herosé-Park mit dem Sammeln. Vor allem die Kronkorken und Zigaretten sind als Kleinteile schwierig aufzusammeln.

Warum die Kippen überall herumliegen, glaubt Barnik genau zu wissen: "Raucher haben eine Art Gewohnheitsrecht, die Stummel überall abzulegen und empfinden das selbst nicht als Müll." Allein auf dem Kiesstück direkt am Ufer habe sie eine halbe Stunde verbracht. "Es war der Wahnsinn", sagt sie mit Blick auf das Kiesstück. "Und jetzt liegt da schon wieder so viel."

Folgen für Umwelt und Kinder

Die herumliegenden Stummel können schwerwiegende Folgen haben. Nach Informationen der Umweltorganisation Greenpeace können sie Substanzen wie die krebserregenden Kohlenwasserstoffe sowie Nikotin, Arsen und Schwermetalle an die Umwelt abgeben."Das ist ein großflächiges Problem im Park", sagt Julia Nestler von der Ortsgruppe Konstanz vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND).

Vögel würden die Stummel mit Nistmaterialien verwechseln und sie so für den Bau von Nestern benutzen. "Die kleinen Vogelbabys sterben dann an einer Vergiftung", sagt sie.

Giftig können die Stummel auch für Kinder sein, die damit spielen. Es sei eine der häufigsten Vergiftungen bei Kindern, so Nestler. Bei Kleinkindern kann schon eine verschluckte Kippe zu Vergiftungssymptomen wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall führen.

Gelangen die Zigarettenstummel in den See, kann das Folgen für das Grundwasser haben. "Die Kippen verunreinigen das Wasser", sagt Nestler. Nach Angaben des BUND reicht eine einzige Zigarettenkippe aus, um 40 Liter Grundwasser zu verseuchen. Bisher gibt es jedoch kaum Informationen über die genaue Menge an Giftstoffen und Schwermetallen, die über Zigarettenfilter ins Grundwasser gelangt.

Technische Betriebe können nicht jede Zigarette aufsammeln

Die Technischen Betriebe Konstanz sind für die Stadtreinigung zuständig. Dazu zählt auch der Herosé-Park. "Jede Zigarette einzeln aufzusammeln übersteigt unsere Kapazitäten", sagt Sven Honold, stellvertretender Abteilungsleiter der Stadtreinigung. Ein Mitarbeiter ist täglich im Herosé-Park unterwegs, um dort den Müll einzusammeln und die vorhandenen Mülleimer zu leeren. "Das sind bestimmt 20 Stück", sagt Honold.

Im Sommer wurden sechs neue Mülleimer aufgestellt, zusätzlich dazu gab es in der Hochsaison schwarze Tonnen. "Mehr können wir nicht anbieten." Für die Reinigung stellt der Untergrund eine besondere Schwierigkeit dar – es könne entweder mit der Zange einzeln gesammelt oder eine Laubharke genutzt werden. "Auf einer gepflasterten Fläche hingegen kann man den Müll gut zusammenfegen", sagt Honold. Dazu könne dann auch eine Kehrmaschine verwendet werden. Das gehe im Park nicht: "Das würde die Wiese kaputt machen", so Honold.

Glaskasten soll Menge an Müll vor Augen führen

Evelyn Spillmann, Organisatorin der Rheinputz-Aktion und Vorsitzende des Arbeitskreises Müll, sieht die Reinigung als den falschen Ansatz. "Es kann nicht sein, dass wir immer hinterherlaufen", sagt sie. "Wir müssen überlegen, wie wir es schaffen, dass die Leute die Zigaretten gar nicht auf den Boden werfen."

Dafür hat sie bereits eine Idee. Derzeit sind die gesammelten Zigarettenstummel in ihrem Keller gelagert, auch die Kronkorken haben die Teilnehmer aufgehoben. Die Überlegung: Ein Glaskasten gefüllt mit Zigaretten und Kronkorken – "dass man mal sieht, wie viel das ist." Dieser könnte dann im Herosé-Park stehen und mit einer Infotafel auf die Folgen aufmerksam machen. Über diese Idee will der Arbeitskreis Müll beim nächsten Treffen diskutieren.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein