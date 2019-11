Zehn Jahre Bewei-Lounge in der Mainaustraße 143 in Konstanz. Sieglinde Vogt staunt selbst, wie schnell die Zeit vergangen ist. Vor allem ist sie glücklich, wie vielen Menschen sie in dieser Zeit bezüglich Gesundheit und Schönheit hat helfen können. „Ich kann viele Kunden glücklich machen“, darüber freut sich die gelernte Krankenschwester Sieglinde Vogt. Von dem Bewei-Vitalitätskonzept ist sie absolut überzeugt, denn sie hat die Radiofrequenztherapie an sich selbst getestet. Sie leidet selbst unter Arthrose. Dank der Therapie habe sich ihre Lebensqualität wesentlich verbessert, berichtet sie.

Natürliche Regenration

„Es ist eigentlich ein altes medizinisches Verfahren aus der Orthopädie, das zur Arthrosetherapie eingesetzt wird“, berichtet Sieglinde Vogt. „In den 1980er-Jahren wurde festgestellt, dass es den Fett- und Zellstoffwechsel anregt und die Regeneration aller Organe aktiviert“, erläutert sie. Bislang setzte die Inhaberin der Konstanzer Bewei-Lounge dieses Verfahren in Kombination mit Lymphdrainage zur Verschönerung und Straffung des Körpers sowie eine Entgiftung und Entsäuerung ein. „Mit Bewei-Face gibt es mittlerweile das i-Tüpfelchen“, stellt Sieglinde Vogt fest. Mit dieser schonenden Art des Faceliftings würden in allen Hautbereichen körpereigene Regenerationsprozesse angeregt; die Regeneration der Haut erfolge von innen. „Mit Bewei-Face können Nasolabial-, Stirn- und Augenfalten, Tränensäcke, erschlaffte Kinnkonturen mit Soforteffekt behandelt werden“, sagt sie.

Den Körper in Balance bringen

„Es ist ein kleines Wunder, ganz ohne Nebenwirkungen“, so Sieglinde Vogt über die Radiofrequenztherapie. „Auf ganz natürliche Weise kann man so den Körper in Balance bringen. Die Vitalität steigt, der Alterungsprozess wird aufgehalten und die Kunden sehen viel jünger aus.“

Gerade in der nasskalten Jahreszeit, wo viele unter Hautproblem und Gelenkschmerzen leiden, sei das Bewei-Vitalkonzept ebenfalls empfehlenswert, denn die Radiofrequenztherapie „ist Fitness für den Stoffwechsel und aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers“, sagt Sieglinde Vogt. „Von Kopf bis Fuß kann man sich etwas Gutes tun, denn die Anwendungsmöglichkeiten der Radiofrequenztherapie sind breit gefächert“, sagt sie aus langjähriger Erfahrung. Und gleichzeitig können sich die Kunden entspannen, sich erhalten und die Seele baumeln lassen. Auch das ist wichtig, findet Sieglinde Vogt, denn Entspannung, Gesundheit und Schönheit erachtet sie als wichtigen Dreiklang.

Ihren Beruf sieht Sieglinde Vogt als Berufung. Nach zehn Jahren Bewei-Lounge in Konstanz hat sie immer noch viel Freude an ihrer Tätigkeit, denn: „Ich bin glückselig, wenn ich Menschen helfen kann. Es erfüllt mich mit Glück, wenn die Kunden strahlend gehen und gerne wiederkommen. Und ich bin dankbar, dass ich sinnvoll wirken kann.“