Ein kleines Badeparadies verbirgt sich am Rande des Hohenfelser Ortsteils Kalkofen: Das Naturbad, das seit dem Jahr 2006 nicht nur von Einheimischen geschätzt werde, wie Anita Moser erzählt: „Zu uns kommen Badegäste von nah und fern. Natürlich kommen so Einige aus den umliegenden Ortschaften, also aus den Hohenfelser Ortsteilen, Mahlspüren, Seelfingen. Aber auch von weiter weg haben wir regelmäßig Besucher, zum Beispiel aus Orsingen, Ludwigshafen, Überlingen, Wahlwies, Mühlingen, Sigmaringen oder Pfullendorf.“

Das Naturbad im Hohenfelser Ortsteil Kalkofen. | Bild: Constanze Wyneken

Anita Moser ist die Vorsitzende des Vereins Naturbad Hohenfels, der sich um die Badeaufsicht, das Management, die Finanzen und vieles mehr kümmert. Über die Besucherzahlen in diesem Jahr sei man überaus zufrieden. Während der Woche seien etwa 50 Gäste täglich gekommen, am Wochenende auch mal 100 oder sogar 200 Gäste. Während der Ferienzeiten oder wenn viele Feriengäste in der Region seien, sei es natürlich anders als zu reinen Schulzeiten.

Die Aussicht zieht Gäste an

Fakt sei jedoch, dass die Gäste nicht allein wegen des Badens kämen, sondern um die wundervolle Aussicht weit über die Hügel zu genießen. Diese sei eben anders als in einem normalen Freibad in einer Ebene. Auch kämen sehr viele Familien, denen ein günstiger Eintritt durch die Familienkarte möglich ist.

Vereinsmitglied Criska Abbrent ist zufrieden mit dem Zulauf in diesem Jahr. Das Jahr sei unter anderem auch gut gewesen, weil bis auf ein paar Bienenstiche nichts passiert sei: Keine Stürze, keine Verletzungen, keine Streitigkeiten unter Badegästen. Und auch die Wasserqualität sei gut gewesen. „Ja, und was der Wettergott mit uns macht, darauf haben wir ja keinen Einfluss“, fügt Abbrent hinzu.

Das Bad und der Verein Der Betrieb des Naturbades in Hohenfels-Kalkofen funktioniert ohne Chemikalien. Kernstück der Aufbereitung ist eine mechanisch unterstützte Integraltechnik mit Gesteinsfilter. Die Beheizung des Bades erfolgt über die Wärmestrahlung der Sonne. Am Beckenrand angelegte Flachwasserzonen unterstützen die Erwärmung des gesamten Badewassers, dessen Güte regelmäßig durch ein zertifiziertes Labor überprüft wird. Die Pflege der Anlage und der Wasseraufbereitung mit einem jährlichen Aufwand von etwa 400 Stunden läuft über den Verein Naturbad Hohenfels. In der Regel hat das Bad im Jahr ab Mai oder Juni bis Mitte September geöffnet. Aktuell und solange die warme, sommerliche Witterung noch anhält, bleibt das Bad geöffnet. Der betreibende Verein freut sich über und auf neue Mitglieder, deren Mitgliedsbeitrag in Höhe von 25 Euro gleichzeitig der Eintrittspreis für die gesamte Badesaison ist. Weitere Infos unter www.naturbad-hohenfels.de

Kiosk-Essen kommt gut an

Zufrieden zeigt sich auch Dogukan Özen. Er und seine Familie sind seit diesem Jahr im Juli die neuen Pächter des Kiosks im Naturbad Hohenfels. Ganz zufällig und über die Empfehlung eines Bekannten, der den Kiosk im Stockacher Freibad im Osterholz betreibe, seien sie auf die Option, den Kiosk im Kalkofener Bad zu pachten, aufmerksam geworden.

Das Naturbad im Hohenfelser Ortsteil Kalkofen. | Bild: Constanze Wyneken

„Und dann ging alles ganz schnell und fast von einem Tag auf den anderen haben wir hier angefangen“, erzählt Özen. Wir – das seien er, Mama, Papa, alle zusammen eben. Und was der Kiosk an Speisen und Getränken biete, komme gut an, bestätigen die Vereinsmitglieder und betonen, dass das Essen überaus lecker sei.

Verein bräuchte mehr Mitgliederunterstützung

Einziger Wermutstropfen, wenn man denn einen finden wolle, sei ein wenig die mangelnde Hilfsbereitschaft der Vereinsmitglieder, beklagt Moser. Sie hätten während der Öffnungszeiten im Bad einen rollierenden Beckendienst zusammen mit dem DLRG, aber das seien mehr oder weniger stets dieselben Personen, die das machten. Sie selbst sei zum Beispiel nach ihrer Arbeit täglich im Bad und auch Criska Abbrent komme täglich.

Sie sei zwar, wie sie erzählt, Rentnerin und habe darum mehr Zeit, jedoch bleibe natürlich zuhause alles liegen, wenn man ständig weg sei. Mann müsse jedoch von Mai bis September Prioritäten setzen. „Man muss es gerne machen“, betont Anita Moser, die sich wünscht, dass sich andere Vereinsmitglieder, von denen zwar täglich andere das Kinderbecken reinigten, sich ein wenig mehr in die Arbeit im Bad einbringen würden.

Pläne und Sorgen wegen Stromkosten

Für die Zukunft des Bades habe man auch schon Pläne, so Moser: Zum Beispiel wolle man die Energieeffizienz des Bades unbedingt verbessern. Dazu sollen Sonnenkollektoren gebaut werden. Auch das große Becken müsse dringend saniert werden. Die Garantie sei längst abgelaufen.

Ein Problem seien natürlich die hohen Energiekosten des Bades: Das seien immerhin 8000 bis 10.000 Euro Strom im Jahr, für deren Deckung die Einnahmen des Bades immer gerade so reichen. Auch kleinere Investitionen könne man Jahr für Jahr vom Budget des Vereins stemmen. Bei größeren Investitionen oder Reparaturen müsse man dann bei der Gemeinde um Unterstützung bitten, die sich dann stets um die Anträge für Zuschüsse oder Fördermittel kümmere. Hierfür sei der Verein der Gemeinde sehr dankbar.