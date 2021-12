Kurzer Blick zurück auf ein ganz und gar nicht normales Jahr: Ralf Sigmund, der Bürgermeisterstellvertreter in der Gemeinde Hohenfels, nutzte die jüngste Gemeinderatssitzung für eine kleine Jahresabschlussansprache.

Sigmund fasste zusammen, welche Themen und Projekte die Gemeinde angegangen, angestoßen oder vollendet hat. Er betonte dabei aber auch, dass bei jedem Projekt, jedem Thema immer auch die Corona-Pandemie eine Rolle gespielt habe.

Denn diese hatte alle auch in diesem Jahr wieder fest im Griff. Als Beispiele nannte Sigmund die Testpflicht in vielen Bereichen, die Co2-Ampeln an Schulen, das viele Desinfizieren und natürlich das Maskentragen.

Ein kleiner Überblick über die Projekte des Jahres

Zu den Projekten aus 2021 zählten unter anderem die Schaffung neuen Wohnraums, etwa in den Bebauungsgebieten Dietersberg, Bruckäcker oder Oberösch. Hier sei es zu etlichen Beschlüssen gekommen. Das Projekt im Guggenbühl müsse zwar, aufgrund einer Priorisierung des Regierungspräsidiums Freiburg, noch warten.

Doch man gehe, was das Bauen auf dem Röschberg angehe, mit großen Schritten voran. Auch was die lokale Infrastruktur angeht, sei man ein ganzes Stück weitergekommen: So wurde für den Waldkindergarten im Kalkofener Wald ein neues Gebäude errichtet und im Spätsommer zog dort die „Waldeulengruppe“ ein.

Es sei außerdem der Spielplatz in Selgetsweiler erneuert worden. Als nächstes seien die Spielplätze in Kalkofen und Mindersdorf dran.

Hohenfelshalle braucht noch Zeit

Zudem habe der Workshop „Sicherer Schulweg“ etliche Steine ins Rollen gebracht. Die Umsetzung bedürfe zwar noch einiger finanzieller Mittel, werde aber sukzessive erfolgen. Was außerdem noch Zeit brauche, sei der Bau einer neuen Hohenfelshalle.

Die alte Halle, die seit 1974 steht, wird in naher Zukunft wohl einige Reparaturen und kleinere Sanierungen benötigen. Schlussendlich, so sagte Sigmund, habe die Hohenfelser Verwaltung in diesem Jahr viele große Aufgaben gehabt.

Hohenfels in Zahlen

Abschließend nannte Sigmund noch einige Zahlen. 2021 gab es in Hohenfels: 17 Geburten, 22 Sterbefälle, neun Eheschließungen, 123 An- und 142 Abmeldungen, 18 Umzüge, die An- und Abmeldungen von Flüchtlingen, 13 Personalveränderungen im Kindergarten und eine Neueinstellung für den Bauhof.

Die Kassenverwaltung habe zudem etwa 36.000 Datensätze erfasst, um im Anschluss daran etwa 36.000 Soll- und Ist-Buchungen durchzuführen. Der Bauhof betreute 60 Kilometer Gemeindestraßen, zwei Friedhöfe, zwölf Gebäude, sechs Spielplätze und nicht zuletzt die Hohenfelser Trinkwasserversorgung.

Zusammengefasst tue er dies für 2.085 Einwohner in der Gemeinde (Stand: 10. Dezember). Nicht zu vergessen sei der Kindergarten, in dem 17 Erzieher auch im kommenden Jahr wieder 97 angemeldete Kinder betreuen werden.