Der Gemeinderat möchte zudem das Überlinger Planungsbüro Helmut Hornstein damit beauftragen, das Verfahren zu begleiten. Insgesamt weist das Planungsgebiet eine Fläche von 1,4 Hektar auf. Auf ihr befinden sich sowohl eine Wohnfläche, die sehr zeitnah bebaut werden soll, als auch eine Mischgebietsfläche. Deren Bebauung ist in etwa zwei bis fünf Jahren in Form eines reinen Bürogebäudes geplant. In der Gemeinde Hohenfels und ihren Ortsteilen besteht eine große Nachfrage zur Schaffung neuen Wohnraums und gewerblicher Flächen.