Das Dach der Hohenfelshalle in Liggersdorf wird saniert. Diesen Beschluss fasste der Hohenfelser Gemeinderat einstimmig in seiner letzten Sitzung in eben dieser Halle und vergab den Auftrag direkt an eine Firma aus Ruhestetten. Im Juli war an mehreren Stellen Wasser durch das Dach der Halle eingedrungen, weswegen sie für eine kurze Zeit gesperrt bleiben musste.

Inzwischen haben das Architekturbüro Riegger aus Walbertsweiler und die Firma Opitz aus Ruhestetten die Dachkonstruktion überprüft. Mit dem Ergebnis, dass 50 Welleternit-Platten ausgetauscht werden sollen. Bisher sei lediglich die Sanierung der Toiletten und des Eingangsbereichs geplant gewesen, „nun kommt die Dachsanierung noch dazu“, sagte Bürgermeister Florian Zindeler.

Unbedingt nötig sei die Maßnahme wohl nicht, sagte er, jedoch sollte es nicht sein, dass es bei Starkregen wieder in die Halle hereinregne. Allerdings müsse man sich bewusst sein, dass es wieder hineinregnen könne, dann an anderen Stellen.

Zustimmung vom Rat

Fast alle Räte stimmten dem Bürgermeister zu. Harald Benkler (BLH) sagte: „Wir wissen alle nicht, wie lange wir mit dieser Halle noch leben müssen. Grundmaßnahmen zur Bestandserhaltung sind wichtig und nicht fehl am Platz.“ Dem stimmte auch Karlheinz Lehmann (FUW) zu, der betonte, dass es wichtig sei, die alte Halle immer nutzen zu können, zumindest solange bis die neue Halle da ist.

Einzig Rat Elmar Freudemann (FUW) stellte in Frage, ob sich die Gemeinde eine neue Halle überhaupt leisten könne. Dies wurde allerdings in anderen Sitzungen bereits diskutiert und in jener Sitzung nicht tiefergehend erörtert. Florian Zindeler erklärte, dass der Bau einer neuen Halle vieles beachten müsse. Es sei eine Mischung aus den Wünschen aller, die diese Halle benötigen, Kompromissen, was überhaupt möglich sei und den verfügbaren Finanzen.

Im Übrigen sei das Jahr 2025 für die Fertigstellung der neuen Halle wohl nicht realistisch. Er gehe eher von 2027 aus. Die aktuelle Dachsanierung wird die Firma Opitz für ungefähr 7000 Euro netto vornehmen.