Die katholische Filialkapelle St. Eligius im Hohenfelser Ortsteil Kalkofen hat schon für manch heiße Diskussion im Gemeinderat gesorgt, fasste Bürgermeister Florian Zindeler den Ausgangspunkt für die jüngsten Beratungen zu anstehenden Sanierungsarbeiten zusammen.

Fast 23.000 Euro sollen nach einer Kalkulation des Architekturbüros Wagner für Maßnahmen anfallen, damit die Glocke im kleinen Türmchen der Kapelle wieder läuten kann. Für Unverständnis sorgte im Gemeinderat in diesem Zusammenhang aber die Tatsache, dass die Baunebenkosten fast genauso hoch sind wie die eigentlichen Baukosten.

So teilen sich die Kosten auf

Laut der Kostenaufstellung fallen für die reinen Bauarbeiten am Gebäude nämlich 11.294 Euro an. Dazu kommen 1166 Euro für technische Anlagen. Die Baunebenkosten, dazu zählen etwa die Planungsleistungen des Architekturbüros und eines Statikers, betragen insgesamt 10.400 Euro.

Das ist die Ursache Eigentlich wurde die katholische Filialkapelle St. Eligius erst im Jahr 2009 einer umfassenden Sanierung unterzogen. Die historische Glocke, die im Jahr 1748 in einer Konstanzer Gießerei hergestellt wurde, wurde Ende der 1980er-Jahre restauriert. Als der Glockeninspektor des Erzbistums Freiburg im Jahr 2021 zu Gast war, um die Glocke zu inspizieren, stellte er einige Mängel fest. Die müssten seiner Ansicht nach beseitigt werden, bevor die Glocke wieder geläutet werden darf. Die Gemeinde beauftragte daraufhin das Ingenieurbüro Wagner damit zu untersuchen, was genau notwendig ist, damit die Glocke wieder geläutet werden kann.

Der Statiker, dessen Planungsleistungen allein mit rund 3500 Euro zu Buche schlagen, habe beauftragt werden müssen, weil bei der Begutachtung ein stark verrosteter Flachstahl am Aufgang zum kleinen Türmchen aufgefallen sei, machte Corina Wagner vom beauftragten Architekturbüro deutlich.

Neben der Widerherstellung der statischen Sicherheit müssten die Aufstiegsbedingungen in den Turm verbessert und eine neue Beleuchtungsanlage eingebaut werden. Da seit den 1980er-Jahren ein Zusatzgewicht am Klöppel der Glocke für übermäßige Belastung sorgt, müsse auch ein neuer Klöppel eingebaut werden.

Thema sorgt erneut für Diskussionen

Auch wenn die Sanierung bereits Thema im Gemeinderat war, sorgten die Kosten auch dieses Mal für Diskussionen. Karl Schmid (FUW) brachte sein Unverständnis zum Ausdruck, dass sich für den Austausch des Verrosteten Flachstahls extra ein Statiker Gedanken über eine neue Lösung machen musste.

„Warum kann man nicht einfach das Bauteil von vor 300 Jahren nachbauen und wieder einsetzen? Wenn das dann auch wieder 300 Jahre hält, fahren wir deutlich günstiger“, betonte er. Einmal mehr erklärte Elmar Freudemann (FUW), dass er überhaupt keine Notwendigkeit sehe, die Glocke benutzbar zu halten, da sowieso seit fünf Jahren keine regelmäßigen Gottesdienste mehr in der Kapelle gefeiert würden.

Die Gemeinde ist Eigentümerin

Karlheinz Lehmann (FUW) hat an den reinen Baukosten nach heutigen Standards nichts auszusetzen. „Aber dass fast 50 Prozent der Gesamtkosten nur für die Planung anfallen, steht in keiner Relation“, betonte er in der Sitzung.

Dass die politische Gemeinde Hohenfels überhaupt die Kosten der Sanierungsmaßnahmen tragen muss, liege daran, dass sie Eigentümerin des historischen Gebäudes ist, welches 1696 vom deutschen Orden errichtet worden war, erklärte Bürgermeister Florian Zindeler im Nachgang der Gemeinderatssitzung auf Nachfrage des SÜDKURIER.

Sanierung soll dieses Jahr erfolgen

Am Ende ging es in der Abstimmung deshalb auch nicht darum, ob die Sanierung überhaupt umgesetzt werden soll, sondern nur um die Frage, ob die Maßnahmen noch in diesem Jahr erledigt oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden sollen.

Für dieses Jahr sei ohnehin Geld im Haushalt eingestellt, zudem ist die Gemeinde auch noch als Juniorpartner an der Renovierung der Pfarrkirche St. Oswald in Mindersdorf beteiligt. Der Gemeinderat stimmte mehrheitlich dafür, die Maßnahmen an der St. Eligius Kapelle noch in diesem Jahr zu ermöglichen.