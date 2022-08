Eltern in Hohenfels bekommen in diesem Jahr für bisher gezahlte Essensgebühren für Krippe, Kindergarten und verlässliche Grundschule eine Rückerstattung. Dies liege daran, so die Gemeindeverwaltung, dass die tatsächliche Essensmenge niedriger war als die vom Catering-Unternehmen Vinzenz Service kalkulierte Annahme. Es habe Abweichungen zwischen Aufwand und Ertrag gegeben.

Differenz wird zurückerstattet

Den Familien solle nun die Differenz zwischen alter und neuer Pauschale für den Zeitraum von Januar bis August 2022 rückerstattet werden. Dies beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Der späte Umstieg werde mit weiteren zehn Prozent für Januar und Februar 2022 berücksichtigt, denn Vinzenz Service beliefert Krippe, Kindergarten und Grundschule erst seit dem Monat März 2022.

Die im November 2021 vom Rat beschlossenen Essensgebühren setzen sich zusammen aus 68 Prozent der Kosten, die die Familien selber tragen, und 32 Prozent, die die Gemeinde Hohenfels bezuschusst. Die einmaligen Erstattungsbeträge liegen bei etwa 2200 Euro.

Kleinere Steigerung bei Kindergartengebühren

Einen weiteren Erlass wird es im Hinblick auf die Kindergartengebühren geben: Denn die Vertreter des Städtetages, Gemeindetages und der Kirchenleitungen haben sich verständigt, die krisenbedingten, allgemeinen Kostensteigerungen teilweise zu berücksichtigen. Es wird nun also bei den Kindergartengebühren lediglich eine Kostensteigerung von 3,9 Prozent geben – eine Anpassung, die bewusst hinter der tatsächlichen Steigerung zurückbleibt.

Im Zeitraum von Januar bis August dieses Jahres sei es vorgekommen, dass im Kindergarten ganze Gruppen geschlossen oder in die Notbetreuung übergehen mussten. Dementsprechend basiert ein einmaliger und härtefallbasierter Erlass der Gebühren für die Waldkindergartengruppe (100 Prozent), die Igel-Krippengruppe (40 Prozent) und die Spatzen-Kindergruppe (40 Prozent) – jeweils bezogen auf einen Gebührenmonat. Der einmalige Erlass, dem der Rat seine Zustimmung gab, liegt bei etwa 3500 Euro.