Im Korbinian-Brodmann-Museum in Liggersdorf, dessen Leiter der Singener Neurochirurg Aram Bani ist, finden regelmäßig medizinische, gehirnrelevante Vorträge statt. Zuletzt war Michael Kaps, Facharzt für Neurologie, Sozialmedizin, Rehabilitationswesen und stellvertretender, ärztlicher Leiter für Frührehabilitation in den Kliniken Schmieder in Allensbach, zu Gast. Thema des Vortrags war das Schädel-Hirn-Trauma (SHT) und seine Folgen. Die Zahl der Patienten mit einem SHT sei sehr groß, erläuterte Kaps. Die Resonanz hielt sich jedoch mit 14 Zuhörer in Grenzen.

Jährlich gebe es allein in Deutschland über 400.000 Patienten mit einem Schädel-Hirn-Trauma, führte der Facharzt zur Statistik aus. Und ein SHT sei die häufigste Todesursache im Alter von 29 bis 45 Jahren. Allein 70 Prozent der Verkehrstoten würden an einem SHT sterben. Häufig im Straßenverkehr, zum Beispiel bei einem Fahrrad- oder E-Bike-Unfall, einem E-Scooter-Unfall aber auch zum Beispiel bei einem Sturz als Fußgänger. Die Zahl der verunglückenden E-Bike-Fahrer stieg laut Zahlen des Statistischen Bundesamts aus dem Jahr 2022 in den vergangenen fünf Jahren signifikant an. Wie wichtig das Tragen eines geeigneten Helms ist, verdeutlichte das Bild einer auf dem Asphalt zerplatzten, roten Wassermelone.

Verunglücken kann man übrigens auch Zuhause: Im Jahr 2019 sei es dort zum Beispiel zu 10.755 Stürzen mit Todesfolge im häuslichen Umfeld gekommen – das sind viermal so viele Tote wie im Straßenverkehr. Und dies betreffe, wie von Kaps erklärt, auch, aber nicht nur alte Menschen. Darum habe die Prävention von Stürzen und Unfällen höchste Priorität. Vor allem zuhause könne man gut vorsorgen. Einen Sturz oder einen Unfall solle man niemals auf die leichte Schulter nehmen, so der Neurologe, da Symptome und Komplikationen wie innere Blutungen mit deutlicher Verspätung auftreten könnten.

Die Besucher quittierten die Ausführungen mit begeistertem Applaus. Rosa Graf aus Liggersdorf sagte: „Den Vortrag konnte man auch als Laie gut verstehen. Es war alles ausführlich erklärt und sehr interessant.“ Den Organisator Aram Bani lobte sie mit den Worten: „Es ist phänomenal, was Herr Bani hier so organisiert und auf die Beine stellt dank seines hervorragenden Netzwerks zu anderen Ärzten.“ Vorträge für das neue Jahr sind bereits geplant.