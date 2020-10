Dies betrifft laut einer Mitteilung der Straßenverkehrsbehörde die Tannenbergstraße und Lindenstraße. Am Dienstag, 27. Oktober, werde unter Verkehr der alte Belag gefräst. In der Zeit gilt ein Haltverbot in der Ortsdurchfahrt. Mittwoch und Donnerstag werde der Asphalt eingebaut. Das gehe nur unter Vollsperrung, so die Mitteilung.

Die von der Sperrung betroffenen Anwohner müssen rechtzeitig vorher ihre Fahrzeuge außerhalb des gesperrten Bereichs abstellen.