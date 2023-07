Ein Impulsvortrag der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg zum Qualifizierungschancengesetz war der Auftakt der Hauptversammlung des Gewerbevereins Hohenfels. In dem Vortrag ging es unter anderem um die darin enthaltenen Fördermöglichkeiten für Unternehmen, wie es in einer Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung heißt.

Im Anschluss daran leitete Paul Saum die Sitzung und moderierte die Nachbesprechung zur diesjährigen Tischmesse, die parallel zum traditionellen Maifest des Musikvereins Liggersdorf durchgeführt wurde. Die Mitglieder zeigten sich begeistert von den vielen Besucherinnen und Besuchern sowie der Organisation. Als äußerst bedauerlich wurde bemerkt, dass bei der feierlichen Eröffnung keine Abgeordneten aus Bund und Land teilgenommen haben. Bürgermeister Florian Zindeler bedankte sich im Namen der Gemeinde Hohenfels für die außerordentlich tolle Veranstaltung mit großer Strahlkraft und die hervorragende Zusammenarbeit.

Paul Saum bleibt im Amt

Nach der Entlastung konnten die Neuwahlen durchgeführt werden. Als Vorsitzender stellte sich Paul Saum wieder zur Verfügung und diese Ankündigung wurde mit Applaus aufgenommen. Er wird nun von Martina Muffler unterstützt, die Felix Tiggeler beerbt. Ebenfalls neu gewählt wurde Daniela Jage. Sie wird Thomas Rigger ersetzen, der bislang für die Kasse verantwortlich zeichnete. Alle anderen Vorstandsmitglieder konnten in ihren Ämtern bestätigt werden. Karlheinz Lehmann erklärte sich zudem bereit, die Dreierlei-Netzwerkgespräche mit den Gewerbevereinen aus Owingen und Herdwangen-Schönach federführend zu begleiten. Die beiden scheidenden Mitglieder wurden anschließend vom Vorsitzenden mit lobenden und anerkennenden Worten sowie einem Präsent verabschiedet. Damit konnte die Versammlung mit einem hoffnungsvollen Blick in die Zukunft und der Einladung an alle örtlichen Gewerbetreibenden, ein Teil dieser Gemeinschaft zu werden, geschlossen werden.