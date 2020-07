von Sk

Auf dem Schulhof der Korbinian-Brodmann-Grundschule in Liggersdorf haben unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch den Inhalt einer Papiermülltonne angezündet. Wie die Polizei mitteilte, verteilten die Unbekannten den Inhalt auf dem Schulhof und zündeten ihn dann an. Zudem zerstörten sie dort eine Lampe. Bürgermeister Florian Zindeler zeigte sich angesichts des Schadens empört. „Vandalen haben wieder einmal auf dem Schulhof unserer Schule gewütet“, rief er in den sozialen Netzwerken Zeugen dazu auf, sich bei der Gemeindeverwaltung Hohenfels zu melden.